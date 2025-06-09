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Şanlıurfa'da kuzenler arasında kavga kanlı bitti: Ölü ve yaralı var

Şanlıurfa'da kuzenler arasında kavga kanlı bitti: Ölü ve yaralı var

14:159/06/2025, Pazartesi
DHA
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Şanlıurfa
Şanlıurfa

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde husumetli amca çocukları arasında çıkan bıçaklı kavgada Hasari Aksungur (43) hayatını kaybetti, ağabeyi Mehmet Aksungur (45) yaralandı.

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde akrabalar arasında çıkan bıçaklı kavgada bir kişi yaşamını yitirdi, bir kişi yaralandı.

Olay, gece saatlerinde Bozova ilçesine bağlı İncirli Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında uzun süredir husumet bulunan amca çocukları arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyümesiyle taraflar arasında bıçaklı kavga yaşandı. Kavga sırasında vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanan Hasari ile ağabeyi Mehmet Aksungur kanlar içinde yere yığıldı. Saldırgan kuzenler olay yerinden kaçarken, mahalle sakinlerinin ihbarıyla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

DÖRT ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Ağır yaralanan iki kardeş, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Bozova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedavi altına alınan yaralılardan Hasari Aksungur, kurtarılamadı. Hayati tehlikesi süren Mehmet Aksungur da Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Olayın ardından jandarma kavgaya karışan ve olay yerinden kaçan 4 kişiyi yakaladı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.



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