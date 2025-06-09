İstanbul'un göbeğinde dehşet: 4 yaşındaki yeğeninin olduğu araca taşla saldırdı, eniştesini darbetti

İstanbul Fatih’te boşanma aşamasındaki çift arasında velayet nedeniyle gerginlik yaşandı. 4 yaşındaki çocuğunu annesine teslim etmeye giden Ebubekir Baran’ın (28) önü, hakkında uzaklaştırma kararı bulunan kayınbiraderi Muhammed Can S. (20) tarafından kesildi. Çocuğun da içinde bulunduğu araca kaldırım taşıyla saldıran dayı, Baran’ı kolundan yaraladı, aracın camını kırdı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
İstanbul Fatih’te boşanma sürecindeki çiftin arasında yaşanan gerilim, şiddete dönüştü.
Olay, 7 Haziran Cumartesi günü saat 19.00 sıralarında Cibali Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Sema Nur S.B., (24), iddiaya göre şiddetli geçimsizlik nedeniyle 6 yıllık eşi Ebubekir Baran'a (28), yaklaşık 5 ay önce boşanma davası açtı. Dava sürerken mahkeme, çiftin çocukları olan 4 yaşındaki N.Ş.B.'nin velayetini geçici olarak annesine verdi. Baba Baran ise olay günü vakit geçirmek için çocuğunu aldı. Akşam saatlerinde çocuğunu boşanma aşamasındaki eşine teslim etmek için annesi Lamia B. ve arkadaşı Hüseyin K. ile birlikte 34 LG 0943 plakalı otomobille adrese giden Baran, evin olduğu caddeye girdi.
YEĞENİNİN BULUNDUĞU ARACA SALDIRDI
Baran'ın kullandığı aracın önü o sırada hakkında uzaklaştırma kararı bulunan kayınbiraderi Muhammed Can S. (20) tarafından kesildi. Eline aldığı kaldırım taşıyla 4 yaşındaki yeğeninin olduğu araca saldıran Muhammed Can S., aracın ön camını kırdı. Ardından da aynı taşla eniştesi Baran'a saldıran kayınbirader, onu kolundan yaraladı. Neye uğradığını şaşıran Baran, annesi ve arkadaşıyla birlikte can havliyle bulundukları araçla olay yerinden uzaklaştı. Polis ekipleri ise saldırgana müdahale etti. Yaşananlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
KAYINBİRADERİNDEN ŞİKAYETÇİ OLDU
Olayın ardından Baran, hastaneye giderek darp raporu aldı ardından da annesi ve arkadaşıyla emniyete giderek şikayetçi oldu. Saldırgan Muhammed Can S. hakkında savcılık tarafından 'Kasten yaralama' ve 'Mala zarar verme' suçlarından soruşturma başlatıldı. Polisin saldırganı yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.