İstanbul'un göbeğinde dehşet: 4 yaşındaki yeğeninin olduğu araca taşla saldırdı, eniştesini darbetti

"Boşanma aşamasında olduğumdan dolayı mahkeme kararıyla görüş günümde polis eşliğinde çocuğumu annemle almaya gittim. Çocuğumla vakit geçirdikten sonra tekrar polis eşliğinde çocuğumu teslim etmek istedim. Tam sokağa girdiğimiz sırada daha önceden husumetli olduğum eşimin erkek kardeşi 5-6 kişiyle gelerek kaldırım taşlarıyla aracıma saldırdı. Arabamızı ve bizi taşladılar. Uzaklaştırma kararım olmasına rağmen eşimin erkek kardeşi, başıma kaldırım taşıyla vurmaya ve beni öldürmeye çalıştı. Ben de kendini korumak için elimi kolumu başımın üstüne koydum. Kaldırım taşı koluma çarptı. Darp raporlarım var. Polis ekipleri şahısları güçlükle uzaklaştırmaya çalıştı. Arabamızı paramparça ettiler. Biz de kendimizi kurtarmak için can havliyle geri geri gelerek olay yerinden kaçmak zorunda kaldık"