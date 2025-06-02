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Kağıthane'de düğün çıkışı cinayet: Başına taşla vurarak öldürdü

Kağıthane'de düğün çıkışı cinayet: Başına taşla vurarak öldürdü

12:132/06/2025, Pazartesi
AA
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Kağıthane'de düğünde tartıştığı kişiyi taşla öldüren şüpheli teslim oldu
Kağıthane'de düğünde tartıştığı kişiyi taşla öldüren şüpheli teslim oldu

İstanbul Kağıthane’de düğün salonunda 72 yaşındaki Mehmet G. ile 32 yaşındaki B.G. arasında başlayan tartışma sokağa taştı. Gerginliğin büyümesiyle B.G., yerden aldığı taşla Mehmet G’nin başına vurdu. Ağır yaralanan yaşlı adam olay yerinde hayatını kaybetti. Olay sonrası kaçan şüpheli, sabaha karşı polis merkezine giderek teslim oldu. İlk ifadesinde Mehmet G’nin kendisine küfrettiğini öne süren zanlının işlemleri sürüyor. Cinayetle sonuçlanan olay mahallede büyük yankı uyandırdı.

Kağıthane'de düğün salonunda tartışma yaşadığı kişiyi kafasına taşla vurarak öldüren şüpheli, polise teslim oldu.

Alınan bilgiye göre, gece saatlerinde Sultan Selim Mahallesi Uygur Sokak'taki bir düğüne katılan Mehmet G. (72) ile B.G. (32) arasında düğün salonunda tartışma çıktı.

Sokağa taşan tartışma kavgaya dönüşünce B.G. yerden aldığı taşla Mehmet G'nin kafasına vurdu. Mehmet G. ağır yaralanırken, B.G. olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Mehmet G. hayatını kaybetti.

Polis ekiplerinin yakalamak için çalışma başlattığı şüpheli, sabaha karşı polis merkezine teslim oldu.

Şüpheli B.G'nin ilk ifadesinde, Mehmet G. kendisine küfür ettiği için olayı gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi.



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