Antalya Muratpaşa’da iki genç kızın, kıskançlık ve husumet iddialarıyla başka bir genç kızı darp edip sosyal medyada teşhir ettiği görüntüler gündem oldu. Erkek arkadaşlarıyla ilişkisi olduğunu öne sürdükleri genç kızı saçından tutarak zorla özür dileten N.G. ve N.Ü., şiddet anlarını çekip sosyal medyada paylaştı. "Fenomenlik bu şekilde olmaz" notuyla servis edilen görüntüler büyük infial uyandırırken, genç kız gözyaşlarına boğuldu. Emniyet ekipleri olaya ilişkin adli süreci başlattı, soruşturma çok yönlü olarak sürdürülüyor.









Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntüler





Antalya'da bir genç kız, erkek arkadaşları ile görüştüğü iddia edilen iki kız tarafından darp edilerek, çekilen görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı. Görüntüler üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı.









Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntüler: Acımasızca dövüp o anları paylaştılar "Fenomenlik bu şekilde olmaz" Gündem / Antalya









Edinilen bilgiye göre, Muratpaşa ilçesinde N.G. ve N.Ü. isimli genç kızlar, erkek arkadaşları ile ilişkisi olduğunu ileri sürdükleri ismi öğrenilemeyen genç bir kızı darp edip, o anların görüntülerini çekti.









"ÖYLE BEN FENOMENİM DİYE ORTALARDA GEZMEKLE OLMUYOR"





İkamet içerisinde genç kızı zorla alıkoydukları anlaşılan N.G. ve N.Ü., görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaştı. Görüntülerde darp edilen genç kızın saçından tutarak zorla "N.G.'den ve N.Ü.'den özür diliyorum. E. ve B. ile birlikte olduğum için" dedirten iki genç kız, görüntüleri "Öyle ben fenomenim diye ortalarda gezmekle olmuyor bu işler" yorumu ile paylaştı. 2 kişi tarafından darp edilen genç kızın gözyaşlarını tutamadığı görüldü.





Antalya İl Emniyet Müdürlüğü, olayla ilgili soruşturma başlattı.







