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Konya'da akran zorbalığı dehşeti: Küçük Yusuf hastanede yaşam savaşı veriyor

Konya'da akran zorbalığı dehşeti: Küçük Yusuf hastanede yaşam savaşı veriyor

09:5231/05/2025, Cumartesi
G: 31/05/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
IHA
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Konya’da okulda arkadaşı tarafından boğazının sıkılması sonucu nefessiz kalarak hastanelik olan ve yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren Yusuf Taşkın'ın ailesinin bekleyişi sürüyor.
Konya’da okulda arkadaşı tarafından boğazının sıkılması sonucu nefessiz kalarak hastanelik olan ve yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren Yusuf Taşkın'ın ailesinin bekleyişi sürüyor.

Konya'da bir ilkokulda yaşanan olay, çocuklar arasında giderek artan akran zorbalığının geldiği tehlikeli boyutu ortaya koydu. 10 yaşındaki Yusuf Taşkın, sınıf arkadaşının boğazını sıkması sonucu nefessiz kaldı ve hastaneye kaldırıldı. Küçük çocuk yoğun bakımda yaşam savaşı verirken, beyninde oluşan ödem nedeniyle ölüm riskiyle karşı karşıya. Selçuklu ilçesindeki Dikilitaş Sahip Ata İlkokulu’nda meydana gelen olay sonrası soruşturma başlatılırken, Milli Eğitim müfettişleri de okula yönlendirildi.

Konya’da 10 yaşındaki Yusuf Taşkın sınıf arkadaşının boğazını sıkması sonucu fenalaşarak yere yığıldı. Kalbi duran Yusuf’a ilk müdahaleyi okul müdürü yaptı. Beyni 20 dakika oksijensiz kalan küçük çocuk, hastanede yaşam savaşı veriyor. Olay, Selçuklu ilçesindeki Dikilitaş Sahip Ata İlkokulu’nda yaşanırken, eğitim ortamlarında artan akran zorbalığı tartışmaları yeniden gündeme geldi. Yusuf’un ailesi ikinci kez aynı acıyla yüzleşti. Olayla ilgili hem adli hem de idari inceleme başlatıldı.



Aynı Ailede İkinci Acı: Yusuf Yoğun Bakımda


Konya’nın Selçuklu ilçesi Kosova Mahallesi’nde bulunan Dikilitaş Sahip Ata İlkokulu’nda meydana gelen olayda, 4. sınıf öğrencisi 10 yaşındaki Yusuf Taşkın ile sınıf arkadaşı M.İ.Ç. arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında M.İ.Ç.’nin Yusuf’un boğazını sıkması sonucu küçük çocuk nefessiz kalarak fenalaştı. Olay yerinde bayılan Yusuf’un kalbinin durduğu, müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.


20 Dakika Oksijensiz Kaldı


Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edilen Yusuf’un yoğun bakımda tedavisi sürerken, sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi. Beyninde ödem oluşan Yusuf, ölüm tehlikesine karşı ameliyata alındı. Baba Ramazan Taşkın, “Gece vardiyasındaydım. Öğle saatlerinde öğretmen aradı, oğlumun durumunun ağır olduğunu söyledi. Okula vardığımda Yusuf baygındı, kalbi durmuştu. Müdür kalp masajı yaptı, ambulansla hastaneye götürdük. 20 dakika boyunca beynine oksijen gitmediği için tüm organları zayıfladı,” dedi.



Geçen Yıl da Mustafa’yı Kaybetmişti


Aile için trajedi bununla da sınırlı değil. Yusuf’un 14 yaşındaki ağabeyi Mustafa Yiğit Taşkın da 17 Nisan 2023’te farklı bir okulda, okul bahçesinde yaşanan bir kavga sırasında fenalaşarak yaşamını yitirmişti. Baba Ramazan Taşkın, “Mustafa da strese bağlı kalp durması nedeniyle hastanede hayatını kaybetti. Aynı acıyı ikinci kez yaşıyoruz,” diyerek yaşadıkları travmanın boyutunu ifade etti.


Müfettişler Görevlendirildi


Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün olayla ilgili inceleme başlattığı, okul yönetimi ve öğretmenlerin ifadesine başvurulduğu öğrenildi. Milli Eğitim Bakanlığı da olayın aydınlatılması için müfettiş görevlendirdi. Yusuf’un yaşadığı olay, eğitim ortamlarında çocukların güvenliğini sağlamaya yönelik politikaların ne denli etkili olduğu sorusunu da beraberinde getirdi.





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