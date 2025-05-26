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Kırıkkale'de cesedi Kızılırmak'a atılan kadınla ilgili 6 sanık yargılanıyor

Kırıkkale'de cesedi Kızılırmak'a atılan kadınla ilgili 6 sanık yargılanıyor

13:1426/05/2025, Pazartesi
AA
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Sevgi'yi öldürüp Kızılırmak'a atan 5 kişiye ağırlaştırılmış müebbet talebi
Sevgi'yi öldürüp Kızılırmak'a atan 5 kişiye ağırlaştırılmış müebbet talebi

Kırıkkale'nin Çelebi ilçesinde 47 yaşındaki Sevgi Gülden Yalçıner'in öldürüldükten sonra cesedinin Kızılırmak'a atılmasıyla ilgili aralarında 2 kardeşinin de bulunduğu 5'i tutuklu, 6 sanığın yargılanmasına devam edildi.

1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar kadının kardeşleri Ş.G. ve Y.G. ile D.U, K.U. ve soruşturması ayrı yürütülen yaşı küçük çocuk H.U. Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. Tutuksuz sanık G.F.G, taraf avukatları ve maktulün kızı ise salonda hazır bulundu.


Öldürülen Sevgi Gülden Yalçıner'in kızı Mısra Can Doğan, savunmasında, annesinin kardeşlerinden sürekli şiddet gördüğünü ve daha önce de uzaklaştırma kararı olduğunu belirterek, sanıklardan şikayetçi olduğunu söyledi.

Maktulün kardeşi Ş.G. ise Sevgi ile aralarında alacak verecek meselesi yüzünden husumet bulunduğunu ancak şiddet ve kavga olmadığını öne sürerek, tahliyesini istedi.


Y.G. de olay öncesinde köyde keşif yapıldığı iddia edilen gün çalıştığını ve izinli olmadığını ileri sürdü.

K.U. ise olayla ilgisinin bulunmadığını, oğlu ve eşinin olayın baskısı altında verdikleri ifadeler nedeniyle tutuklandığını iddia ederek, tahliyesini talep etti.


Diğer sanıklar da suçlamaları reddederek, tahliye talebinde bulundu. Cumhuriyet savcısı ise sanıkların tutukluluk hallerinin devam etmesini istedi. Taraf avukatlarını dinleyen mahkeme heyeti, mevcut durumlarının devamına karar verdiği sanıkların, tutukluluk hallerinin 23 Haziran'da yeniden değerlendirilmesine, tutuksuz sanık hakkında ise adli kontrolün kaldırılmasına ve hafta bir gün imza atmasına hükmederek, duruşmayı 7 Temmuz'a erteledi.


Olay


Sevgi Gülden Yalçıner'in Karaağıl köyünde 25 Eylül 2024'te kaybolduğu ihbarı üzerine jandarma, AFAD ve dalgıç ekiplerince bölgede ve Kızılırmak'ta arama çalışmaları başlatılmış, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Timi, kadının cesedine 13 Ekim'de Karakeçili ilçesi Çeşnigir Köprüsü yakınında Kızılırmak'ta vücuduna tel örgü ve taş bağlanmış halde ulaşmıştı.


Soruşturma kapsamında gözaltına alınan kadının kardeşleri Ş.G. ve Y.G., yeğeni G.F.G. ile K.U, H.U. ve D.U. tutuklanmış, G.F.G. daha sonra adli kontrol kararıyla tahliye edilmişti.


Cumhuriyet Başsavcılığınca sanıklar Ş.G. ve Y.G'nin "tasarlayarak yakın akrabayı öldürmek", G.F.G, K.U. ve D.U'nun ise "tasarlayarak öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle hazırlanan iddianame, 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

Sanıklardan H.U'nun ise yaşının küçük olması nedeniyle hakkındaki soruşturmanın ayrı yürütülmesine karar verilmişti.



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