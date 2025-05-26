Ankara Valiliği duyurdu: O tarihler arasında ormanlara giriş-çıkış yasaklandı

Ankara Valiliği, orman yangınlarıyla mücadele kapsamında il sınırları içerisindeki milli park, mesire alanları, tabiat parkları hariç olmak üzere; belirlenen ormanlık alanlara girişlerin 10 Haziran 2025 ile 30 Eylül 2025 tarihleri arasında yasaklandığını bildirdi.