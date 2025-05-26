Ankara Valiliği duyurdu: O tarihler arasında ormanlara giriş-çıkış yasaklandı

Ankara Valiliği'nden yapılan açıklama ile Başkent'te orman yangınlarına karşı milli park, mesire alanları, tabiat parkları haricindeki ormanlık alanlara 10 Haziran 2025 ile 30 Eylül 2025 tarihleri arasında giriş yasaklandığı aktarıldı.
Ankara Valiliği, orman yangınlarıyla mücadele kapsamında il sınırları içerisindeki milli park, mesire alanları, tabiat parkları hariç olmak üzere; belirlenen ormanlık alanlara girişlerin 10 Haziran 2025 ile 30 Eylül 2025 tarihleri arasında yasaklandığını bildirdi.
"Orman yangınlarıyla mücadele kapsamında ilimiz sınırları içerisindeki milli park, mesire alanları, tabiat parkları hariç olmak üzere; belirlenen ormanlık alanlara girişler 10 Haziran 2025 - 30 Eylül 2025 tarihleri arasında yasaklanmıştır."