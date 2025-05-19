Suç işleyen herkes cezaevine girecek

İnfaz Kanunu ve bazı kanunlarda değişiklik öngören 10’uncu Yargı Paketi için çalışmalarda sona gelindi. Buna göre 10 farklı kanunda değişiklik içeren infaz düzenlemesi 31 maddeden oluşuyor. Teklifle birlikte infaz ve ceza adalet sistemi daha da güçlendiriliyor. Denetimli serbestlikten faydalanmak için cezaevinde asgari kalma koşuluna düzenleme getiriliyor. Teklifle birlikte toplumdaki cezasızlık algısı ortadan kaldırılıyor.





DENETİMLİ SERBESTLİĞE DÜZENLEME

Denetimli serbestlikten faydalanmak için cezaevinde geçirilmesi gereken sürenin en az 1/8’i veya 1/10’u mutlaka cezaevinde geçirilecek. Düzenlemeyle, cezası az olan hükümlülerin gir-çık yaparak hemen tahliye olmaları önlenecek. Suçluların belirli bir süre ceza infaz kurumunda kalması sağlanacak. Örneğin, 2 yıl ceza alan bir kişi, mevcut koşullarda cezaevine hiç girmiyor. Düzenlemeyle, 1/8 kabul edildiği takdirde en az 45 gün, 1/10 kabul edildiği takdirde 36 gün cezaevinde kaldıktan sonra iyi hâlli olmak koşuluyla denetimli serbestliğe ayrılabilecek. Düzenlemeyle bir yıl hapis cezası alan da hapse girecek. Kaynaklar, bu düzenlemenin hiçbir şekilde “Cezanın 1/8’ini veya 1/10’unu yatan tahliye olacak” anlamına gelmediğini vurguluyor.





BU AF DEĞİL!

Kovid-19 düzenlemesinin kapsamı da genişledi. 31 Temmuz 2023’ten önce işlenen suçlar nedeniyle hükümlü olanların daha erken açık ceza infaz kurumuna veya denetimli serbestliğe ayrılması sağlanacak. Söz konusu tarihten önce işlenen suçlar nedeniyle ceza alanlar 3 yıl daha erken açık ceza infaz kurumuna ya da 3 yıl daha erken denetimli serbestliğe ayrılabilecek. Yeni düzenlemeyle bu alandaki eşitsizliği gidermek amacıyla belirtilen tarihten önce suçun işlenmesi esası kabul edildi. Suçlunun cezaevine ne zaman girdiğinin bir önemi bulunmadığı belirtildi. Düzenlemenin bir af olmadığı, iyi hâlli olmak kaydıyla denetimli serbestlikten faydalanılabilecek sürenin genişletildiği ifade edildi.





TERÖRDEN YATAN YARARLANAMAYACAK

Terör ve örgütlü suçlardan hükümlü olanların bu düzenlemeden faydalanamayacağı belirtildi. Mevcut durumda ikinci kez suç işleyenler koşullu salıverilmeden yararlanamıyor. Düzenlemeyle, bu hükümlüler cezalarının 3/4’ünü iyi hâlli olarak infaz etmeleri durumunda koşullu salıverilmeden yararlanabilecek.





ÖZEL İNFAZ USULLERİ

Özel infaz usullerinin kapsamı da genişletildi. Hafta sonu veya gece infaz usulünün kapsamı kasten işlenen suçlarda 1 yıl 6 aydan 3 yıla, taksirle öldürme suçu hariç taksirle işlenen suçlarda 3 yıldan 5 yıla çıkarıldı. Konutta infaz usulünde ise kadın, çocuk veya 65 yaşını bitirmiş kişilerde 1 yıldan 3 yıla, 70 yaşını bitirmiş kişilerde 2 yıldan 4 yıla, 75 yaşını bitirmiş kişilerde 4 yıldan 5 yıla çıkarıldı. 80 yaşını bitirmiş kişiler için 6 yıla kadar olan hapis cezasının konutta infazına karar verilebilmesine imkân tanınacak. Hastalık ve engellilik nedeniyle 5 yıl yerine 10 yıla kadar hapis cezasının, doğum nedeniyle ise 3 yıl yerine 5 yıla kadar hapis cezasının konutta infazına karar verilebilecek.



