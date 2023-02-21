TCG Bayraktar, 4 bin 850 depremzedeye sağlık hizmeti verdi
Milli Savunma Bakanlığı, Hastaneye dönüştürülen 'TCG Bayraktar' gemisinde, 4 bin 850 depremzedeye sağlık hizmeti verildiğini açıkladı.
19:52 . 21/02/2023 Salı
DHA
Yüzer hastane TCG Bayraktar depremzedelere "nefes" oldu.
Milli Savunma Bakanlığı, 'TCG Bayraktar' gemisinde, 4 bin 850 depremzedeye sağlık hizmeti verildiğini duyurdu.Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "
Hastaneye dönüştürülen Deniz Kuvvetlerimizin TCG Bayraktar gemisinde depremde zarar gören vatandaşlarımıza tedavi hizmeti vermeye devam ediyoruz. 23'ü ameliyat olmak üzere gemimizde 4 bin 850 vatandaşımıza sağlık hizmeti verildi
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