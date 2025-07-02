Tekirdağ'da 8 kaçak göçmen yakalandı: 2 organizatör tutuklandı

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığında geçiş güzergahı olarak kullanılacağı tespit edilen Ergene ilçesinde önlem aldı. Göçmenleri taşıdığı belirlenen iki araç, durduruldu. Kontrolde Eritre, Sudan, Suriye ve Filistin uyruklu 8 kaçak göçmen yakalandı. Göçmenlere organizatörlük yaptığı belirlenen E.K. ve O.K., gözaltına alındı. Araçta yapılan aramada lastik bot, 2 uyku tulumu ile 50 bin lira ele geçirildi. Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi'ne teslim edildi. Adliyeye sevk edilen E.K. ve O.K., çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.