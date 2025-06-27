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Ayvacık açıklarında 32 kaçak göçmen kurtarıldı

Ayvacık açıklarında 32 kaçak göçmen kurtarıldı

11:1627/06/2025, Cuma
IHA
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Sahil Güvenlik Botu 'TCSG-28' ve 'KB-103' tarafından lastik bot içinde 14'ü çocuk toplam 32 kaçak göçmen kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Botu 'TCSG-28' ve 'KB-103' tarafından lastik bot içinde 14'ü çocuk toplam 32 kaçak göçmen kurtarıldı.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde lastik botları arıza nedeniyle sürüklenen ve yardım talebinde bulunan 14'ü çocuk toplam 32 kaçak göçmen kurtarıldı.

Ayvacık ilçesi açıklarında lastik botları motor arızası nedeniyle sürüklenen ve yardım talebinde bulunan bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Bölgeye ekipler sevk edildi. Sahil Güvenlik Botu 'TCSG-28' ve 'KB-103' tarafından lastik bot içinde 14'ü çocuk toplam 32 kaçak göçmen kurtarıldı.

Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakoluna götürülen kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine teslim edildi.

#Çanakkale
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