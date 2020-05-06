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Gündem Terhis heyecanı Mehmetçik 31 Mayısta evlerine dönmeye başlayacak
POLİTİKA

Terhis heyecanı: Mehmetçik 31 Mayıs'ta evlerine dönmeye başlayacak

Koronavirüs salgını nedeniyle terhisleri ertelenen Mehmetçik, bayram müjdesi alamadı. Kovid-19 salgınında vaka artışlarını önlemek üzere bayramda dolaşımın kontrol altında tutulması gereği nedeniyle, terhisler 31 Mayıs’tan itibaren başlayacak.

Kıymet Sezer Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

66 bin yükümlü ilk etapta terhis edilecek. Haziran ayı itibariyle, terhislerin yanı sıra bedelliler dahil askere alımlar normale döndürülmüş olacak. Askere alım ve terhis süreçleri bir süre daha Kovid-19 hassasiyetiyle yürütülecek.

66 BİN ASKER TERHİS OLACAK

Koronavirüs salgınında vaka seyrinin kontrol altına alınmasıyla birlikte bu ay itibariyle normalleşme başlıyor. Karantinanın esnetilmesi adım adım gerçekleşecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı ilk normalleşme adımları arasında Mehmetçiğin terhis ve askere alım işlemleri de var. Salgın nedeniyle yaklaşık 1 ay daha fazla askerlik yapan kasım celbi 66 bin yükümlü 31 Mayıs’tan itibaren terhise başlanacak.

BAYRAM MÜJDESİ VERİLEMEDİ

  • Kovid-19 salgını nedeniyle normalden daha geç terhis olacak yükümlülerin Ramazan Bayramı’nı evde geçirip geçiremeyecekleri konusu detaylı olarak değerlendirilse de, büyük hareketlenme riski nedeniyle Mehmetçiğe bayram müjdesi verilemedi. Nisan ayında askere alımları ertelenen 53 bin yükümlünün askere alımları da peyderpey başlatılacak. Mart ayında koronavirüs salgınının ilk günlerinde ertelenen bedelli askerlik uygulamasının da 20 Haziran’da başlamasıyla birlikte haziran ayında askere alım-terhislerde tamamen normale dönülecek. Ancak gerek terhis gerekse askere alımlara ilişkin tüm işlemler, yoğun sağlık tedbirleri ile ve hassasiyetle gerçekleştirilecek.

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