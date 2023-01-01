Tıbbi bitkiler şifa kaynağı olacak

Tarım ve Orman Bakanlığı, Şile Değirmençayırı ve Yaka mahallelerinde tıbbi ve aromatik bitkilerde kümelenme sağlanması amacıyla 2021 yılında 2 dekarlık alanda ‘Şifa Tarlada’ ismiyle bir proje başlattı. Verim alınması üzerine 2022 yılında İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün de desteğiyle mevcut alan 25 dekara çıkarıldı. Geçtiğimiz günlerde de Şile’de İstanbul’un ilk Tıbbi Aromatik Bitkiler Kooperatifi kuruldu. Kooperatif Başkanı Tuncay Eskin, 36 üyesiyle faaliyete geçen kooperatif ile Şile’de tarımın daha da canlanacağını söyledi.

BİRÇOK ENDÜSTRİYE KATKI SAĞLAYACAK

Yaklaşık iki yıldır projenin üzerinde çalıştıklarını söyleyen Eskin, “Ülkemizde sağlık sektöründe genelde yurt dışından ithal edilen tıbbi aromatik bitkiler kullanılıyor. Bizim amacımız kaliteli yerli üretimle sağlık sektörü başta olmak üzere birçok endüstri alanını destekleyerek katma değer oluşturmak. İlaç sektörü, çay sektörü, arıcılık sektörü, turizm sektörü yani birçok endüstriye hitap edecek. Burada yapacağımız çalışma aslında Türkiye’nin en büyük çalışması olacak. Akademik kadronun da buradan faydalanacağını düşünüyoruz. Çünkü böyle bir çalışmanın örneği ilk defa yapılacak” dedi.

Tuncay Eskin

240 ÇEŞİT TIBBİ AROMATİK BİTKİ

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün destekleriyle hibe edilen alanda faaliyet yaptıklarını söyleyen Eskin, “25 dekar içerisinde yaklaşık 240 bitki yetiştireceğiz. Ekim alanlarımız oluşmaya başladı. Mevsimsel şartlar uygun olursa en kısa zamanda ekimlerimiz de başlayacak. Adaçayı, keten, lavanta, İstanbul kekiği, oğul otu gibi birçok tıbbi aromatik bitki ekeceğiz. Daha önce denemelerini yaptık ve başarılı sonuçlar aldık. Yine Şile’de yetiştiğini bildiğimiz, akademik araştırmalardan elde ettiğimiz verilere göre Şile’nin 15 endemik bitkisini toplayıp 240 farklı tıbbi aromatik bitkiyi projemize dahil edeceğiz” diye konuştu. Çok çeşitli bitki ekildiğinde alanın görsel bir şölen alanına dönüşeceğini vurgulayan Eskin, “Burası tamamen bir renk cümbüşüne dönüşüp turistik bir yer olacak. Aynı zamanda doğa fotoğrafçılığı konusunda da muhteşem bir ortam sağlanacak” diye konuştu.

ADA ÇAYIMIZI KENDİMİZ ÜRETECEĞİZ

Yerli üretimle ekonomiye destek olacaklarını vurgulayan Eskin, “Şile Değirmençayırı’nda 3 dekar alanda Adaçayı ekimi gerçekleştirdik. En son hasadımız Eylül ayında 1200 kilogram olarak yapıldı. Yine kooperatifimiz bünyesinde üreticilerimize ait arazilerde 2022 yılında Şile Karabeyli köyünde kooperatif ortağımız tarafından 6 dekar Aronya, Ahududu ve böğürtlen ekimi gerçekleştirildi. Olumlu sonuç almamızın ardından Değirmençayırı köyünde 6 dekar daha Aroma ekimi gerçekleştirdik. 2023 yılında yapacağımız yeni ekim alanları ile 28 dekar alanda Adaçayı üretimine ulaşacağız. Hasat zamanımız Kasım 2023 olacak. Aynı zamanda kooperatif ortaklarımızın Şile/Ağva bölgesinde 25 dekar alanda keten ekimi gerçekleştirildi” ifadelerini kullandı.

Deneyim atölyeleri düzenlenecek