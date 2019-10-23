TRT World Forum 2019’a ‘Kaşıkçı özel oturumu’ damga vurdu

Bu yıl üçüncüsü düzenlenen TRT World Forum, “Küreselleşmenin Krizi: Riskler ve Fırsatlar" başlığı altında gerçekleşti. Uluslararası platformda alanında uzman kişiler dünya gündemini değerlendirdi. Toplamda 8 genel oturum yapılırken özel oturumlar da düzenlendi.

Forumun adresi İstanbul Kongre Merkezi’ydi. Ana konuşma yeri olarak belirlenen Üsküdar Salonu’nda dünyanın çeşitli bölgelerinden gelen özel konuklar paneller gerçekleştirdi.

Reuters Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da, özel oturumda küresel sisteme dair görüşlerini anlat

43 oturum, 1500 katılımcı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da aralarında bulunduğu dünyanın dört bir yanından gelen yerli ve yabancı; siyasetçi, iş adamı, akademisyen, aktivist ve gazetecilerden oluşan birbirinden önemli 125 konuşmacı 25 açık, 18 kapalı toplam 43 oturum gerçekleştirdi. İki gün süren forum, yaklaşık 1500 katılımcıyı ağırladı.

Aralarında Cemal Kaşıkçı’yı konu alan özel bir oturumun da düzenlendiği panellerde, “Küreselleşen dünyada kimlik politikaları”, “Kapsayıcı büyüme”, “Avrupa Birliği için sonun başlangıcı mı?” gibi konular ele alındı.

Yerli ve yabancı birçok öğrenciyi de ağırlayan forum, katılımcıların takdirini kazandı. Gazetecilik öğrencisi Fulya Kevser Emecen, forumla alakalı, “Bu iki gün içinde ülkemiz ve dünya sorunları hakkında çok fazla bilgi edindim. Ve bunları direkt olaya dahil olan insanların ağzından birebir dinlemek daha da güzel bir deneyimdi. Bir şeyler hakkında bilgi sahibi olurken pek çok farklı ülkenden meslektaşlarımızla tanışma fırsatımız da oldu. Aslında bu forum hem dünya hem de bizim ülkemiz için çok gerekli bir forumdu. Dünyada neler olup bittiğini ve Türkiye’nin bu olayların neresinde olduğunu görmemiz gerekiyormuş gibi hissettim. Çok dolu ve profesyonel bir organizasyondu. Böyle bir forumda yer aldığım için çok mutluyum. Düzenleyen ve organizasyon içinde bulunan herkese teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

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AA Yükselen milliyetçilik, popülizm ve ticaret savaşları konuları uzman isimler tarafından ele alındı.

Bursa’da okuyan ve uluslarası öğrenci olan Endonezyalı Ainun Nuha Al Farisi ise programla ilgili şöyle konuştu “Harika, efsane bir forum. Her sene yapılmasını istiyorum. En çok etkileyen ve katkı sağlayan bölümler NATO bölümü ve Cemal Kaşıkçı hakkında. Sadece Türkiye için değil diğer ülkeler için de en çok konuşulan bu konular. Fakat diğer konular da enteresan, konuşmacılar çok iyi anlatıyor ve çevirmenler sayesinde dil meselesi sıkıntı olmadı. Ayrıca kitaplar dağıtılıyor, 12 farklı kitap aldım Bursa’daki arkadaşlarım için.”

3 yıldır önemli konu ve konukları ağırlayan TRT World Forum, önümüzdeki yıl çok daha geniş katılım ile yeniden kapılarını açacak.

EKONOMİ TRT World Forum’da “Kaşıkçı Cinayeti” konuşuldu