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Tunceli'de iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı

Tunceli'de iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı

11:1814/06/2025, Cumartesi
AA
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Yaralılardan 2'sinin durumu ağır.
Yaralılardan 2'sinin durumu ağır.

Tunceli'de iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Tunceli'de iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.


Osman B'nin kullandığı 23 AFR 548 plakalı otomobil ile Zeynel P. idaresindeki 44 FS 352 plakalı otomobil, Tunceli-Pertek kara yolu Mercimek köyü mevkisinde çarpıştı.


İhbar üzerine kaza yerine AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.


Ekiplerin çalışmasıyla araçlardan çıkarılan 7 yaralı, ambulanslarla Tunceli Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.




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