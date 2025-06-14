Tunceli'de iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Tunceli'de iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.
Osman B'nin kullandığı 23 AFR 548 plakalı otomobil ile Zeynel P. idaresindeki 44 FS 352 plakalı otomobil, Tunceli-Pertek kara yolu Mercimek köyü mevkisinde çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışmasıyla araçlardan çıkarılan 7 yaralı, ambulanslarla Tunceli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.