Türkiye Maarif Vakfı 6 kıtada FETÖ'nün sınır ötesi izlerini siliyor

Tarih sahnesinde yeniden yükselen Türkiye, uluslararası eğitim sahasına FETÖ olmasaydı da zaten girecekti. Ancak yaşanan eğitimi istismar ve 15 Temmuz gerçeği, bu süreci hızlandırdı. Türkiye’nin en stratejik adımlarından biri olarak kurduğu Maarif Vakfı, dokuz yılda 6 kıta, 55 ülke, 500 okul ve 70 bin öğrenci ile eğitim diplomasisinin küresel yüzü haline geldi. FETÖ istismarını da engelleyen bu başarı, Türkiye’nin sunduğu şeffaf, nitelikli, yerel kültürlere saygılı, fıtratı esas alan, evrensele açık Maarif Eğitim Felsefesine dair ülke ve toplumların ihtiyacını ortaya koydu. Türkiye tarihine kara bir leke olarak geçen 15 Temmuz darbe girişimi, sadece demokrasiye yönelik bir darbe girişimi değil, aynı zamanda Türkiye’nin yurt dışındaki varlığını tehdit eden yapılarla mücadelede de bir dönüm noktası oldu. Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) uzun yıllardır dünyanın dört bir yanında kurduğu okul ağları, o geceden sonra Türkiye için milli güvenlik meselesine dönüştü. Türkiye, yurt dışında da eğitim alanında kendi kontrolünde ve milli çıkarlarına uygun şekilde faaliyet gösterecek bir kuruma ihtiyaç duydu. Her ne kadar uluslararası eğitim sahasına FETÖ olmasaydı da Türkiye’nin girecektiyse de Türkiye Maarif Vakfı (TMV), biraz da bu ihtiyaçtan doğdu.





KÜRESEL EĞİTİM HAMLESİ

17 Haziran 2016’da TBMM’de yasalaşan 6771 Sayılı Türkiye Maarif Vakfı’nın kuruluş süreci, 15 Temmuz sonrasının en önemli stratejik hamlelerinden biri olarak kayıtlara geçti. Devlet, yurt dışında FETÖ iltisaklı okulları devralacak, rehabilite edecek ve o ülkelerde Türkiye adına itibarlı eğitim kurumları kuracak bir organizasyon için harekete geçti. Vakıf, bir yandan FETÖ’nün eğitim alanındaki etkinliğini sonlandırmak, diğer yandan Türkiye’nin uluslararası eğitim vizyonunu hayata geçirmek için görevlendirildi. TMV yetkilileri, o dönemde birçok ülkede kötü durumda bulunan FETÖ bağlantılı okulları devralarak uluslararası standartlara uygun, saygın eğitim kurumlarına dönüştürdüklerini belirtiyor.





9 YILDA 6 KITADA DEV EĞİTİM AĞI

Aradan geçen 9 yıl içinde Türkiye Maarif Vakfı, kısa sürede küresel çapta etkili bir eğitim ağına dönüştü. Bugün 6 kıtada, 55 ülkede, anaokulundan liseye kadar 501 okul, 2 üniversite ve 14 eğitim merkezinde 70 bini aşkın öğrenciye eğitim ve barınma imkânı sunuluyor. Üniversiteler; Arnavutluk’un Tiran kentinde ve Kırgızistan’ın Bişkek kentinde faaliyet gösteriyor. Bu büyümenin arkasında, FETÖ gibi Batı uzantısı köksüz eğitim yaklaşımı değil, Türkiye’nin asırlara sari kültür ve medeniyet birikimini ifade eden Anadolu İrfanı ile insanlığın ortak birikimini esas alan, insanı ve fıtratı merkeze yerleştiren eğitim felsefesi ile 15 Temmuz’dan sonra Türkiye’nin yurt dışındaki eğitim sahasında yeniden söz sahibi olma iradesi yatıyor. Vakıf, bugün ülke, okul sayısı bakımından uluslararası eğitim zincirleri ve eğitim felsefeleri arasında ilk 5’te yer alarak, Türkiye’nin küresel eğitim diplomasisindeki yerini güçlendirdi.





YENİ AKADEMİK DİPLOMASİ

15 Temmuz’un Türkiye’ye hatırlattığı en önemli gerçeklerden biri de bilgi, kültür ve eğitim alanındaki yumuşak gücün stratejik önemi oldu. Bu anlayışla TMV, sadece okul işletmekle kalmadı, aynı zamanda akademik ağlarını genişletmek için Türkiye Araştırmaları Merkezleri kurdu. Bu merkezler hem Türkiye’nin doğru tanıtılması hem de akademik işbirliklerinin güçlendirilmesi açısından kritik bir rol oynuyor. Öte yandan Avrupa’da yaşayan Türk vatandaşları da unutulmayarak Avrupa Eğitim Merkezleri hayata geçirildi. Bu merkezlerde, özellikle Türk çocuklarının başta ana dili Türkçe, bulunduğu ülkelerin dillerine hakimiyet, akademik ders başarılarına katkı ve Türkiye ile kimlik ve kültürel aidiyetlerine destek eğitim faaliyetleri dikkat çekiyor. Merkezler, Türk topluluklarına yönelik eğitim ve bilinçlendirme çalışmaları yürütüyor. Böylece 15 Temmuz’dan sonra Türkiye’nin Avrupa diasporasına yönelik eğitim politikaları da daha organize ve kurumsal bir yapıya kavuşmuş oldu.





108 ÜLKE ILE RESMI TEMAS

Türkiye Maarif Vakfı, 15 Temmuz sonrası Türkiye’nin eğitim diplomasisinde üstlendiği misyonun somut yansımalarını sayısal verilerle de ortaya koyuyor. Bugün itibarıyla 55 ülkede aktif eğitim faaliyeti yürüten vakıf, 108 ülke ile resmi temas kurarak küresel ölçekte güçlü bir diplomatik ağ oluşturdu. 517 eğitim kurumu ve 57 öğrenci yurduyla geniş bir fiziki altyapıya sahip olan TMV, ayrıca 12 ülkede açtığı Türkiye Araştırmaları Merkezleriyle akademik iş birliğini derinleştiriyor. Bu rakamlar, Türkiye’nin 15 Temmuz sonrasında eğitim yoluyla yürüttüğü küresel mücadelede geldiği noktayı gözler önüne seriyor.





DÜNYA FETÖ RAPORU

FETÖ’nün 1990’larda başlayan dünya genelindeki eğitim aldatmacası yaklaşık 20 yıl sürdü. 15 Temmuz’da gerçek anlaşılınca dünya genelindeki ülke yönetimleri FETÖ okullarını ya doğrudan kapattı ya kamulaştırıp kendi eğitim bakanlığı bünyesinde millileştirdi veya TMV devretti. Bazı ülkeler ise üçüncü ülke vatandaşlarına devretti. Türk diasporası çocuklarını okullardan çekti. Okullarının dörtte üçü yapının elinden çıktı. FETÖ, Avrupa ve Amerika’ya sıkıştı. 55 ülkedeki 500 Maarif Okuluyla Türkiye, uluslararası eğitim sahasında ilk beşteki yerini aldı.





23 ÜLKEDE DEVRALDI

TMV şu ana kadar dört kıtada bulunan 23 ülkede ülkeleri diplomatik olarak ikna ederek FETÖ’den okullar devraldı. Afganistan, Arnavutluk, Burkina Faso, Çad, Ekvator Ginesi, Etiyopya, Gabon, Gine, Irak, Kamerun, Kırgızistan, Kongo Demokratik, Kongo, Mali, Moritanya, Nijer, Pakistan, Somali, Sudan, Togo, Tunus, Venezuela ve son olarak da Zambiya gibi ülkelerde FETÖ iltisaklı 291 okulu devraldı. Bu okullar üzerinde düzenleme ve iyileştirmeler yaptı. Bunlardan 270 civarı okul ile eğitim faaliyetlerine devam ediyor.





40 ÜLKEDE YENIDEN AÇTI

Ancak Maarif, sadece okul devralmakla kalmadı. Esasen, dünyanın büyük bir ihtiyaç hissettiği yeni, özgün, insanı ve fıtratını bozmadan, onu esas alan, ülkelerin insan kaynaklarını geliştirecek, dünyaya yeni soluk olacak bir eğitim programı oluşturmak için de farklı ülkelerde 232 yeni okul açtı. Bu kapsamda ABD, Afganistan, Arnavutluk, Avustralya, Azerbaycan, Bosna Hersek, Burundi, Cibuti, Etiyopya, Fildişi, Gabon, Gambiya, Gana, Gine, Güney Afrika, Gürcistan, Irak, Kamerun, Kırgızistan, KKTC, Kongo, Kosova, Kuzey Makedonya, Macaristan, Madagaskar, Mali, Moritanya, Nijer, Pakistan, Romanya, Senegal, Sırbistan, Sierra Leone, Somali, Suriye, Sudan, Tanzanya, Togo, Tunus, Venezuela gibi ülkelerin çoğunda sıfırdan okul açarken, FETÖ okulları olan bazılarında da ihtiyaca binaen okullar açarak dokuz yılda alınan mesafeyi gözler önüne seriyor.





İSTANBUL ZIRVESI BULUŞMA NOKTASI OLUYOR