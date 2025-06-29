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Türkiye'den Pakistan'daki terör saldırısına kınama

Türkiye'den Pakistan'daki terör saldırısına kınama

00:3129/06/2025, Pazar
AA
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Türkiye, terör saldırısı sonrası Pakistan'ın acısını paylaştı.
Türkiye, terör saldırısı sonrası Pakistan'ın acısını paylaştı.

Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde bombalı saldırıda 13 asker hayatını kaybetmişti. Türkiye, Pakistan'daki bu terör saldırısını en güçlü şekilde kınadı. Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada Türkiye'nin Pakistan'ın terörle mücadelesinde dayanışmasını sürdüreceği belirtilerek, "Bu menfur saldırıyı en güçlü şekilde kınıyor, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diliyoruz." denildi.

Türkiye, Pakistan'ın Afganistan'a sınırı bulunan Hayber Pahtunhva eyaletinde düzenlenen terör saldırısını en güçlü şekilde kınadı.

Dışişleri Bakanlığı, Pakistan'daki terör saldırısına ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, Hayber Pahtunva eyaletindeki terör saldırısında yaşanan can kayıplarından ve çok sayıda kişinin yaralanmasından derin üzüntü duyulduğu kaydedildi.

"Bu menfur saldırıyı en güçlü şekilde kınıyor, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diliyoruz." ifadesi kullanılan açıklamada, Türkiye'nin Pakistan'ın terörle mücadelesinde dayanışmasını sürdüreceği belirtildi.

Hayber Pahtunhva eyaletindeki bombalı saldırıda ilk belirlemelere göre 13 asker hayatını kaybetmiş, aralarında sivillerin de olduğu 24 kişi yaralanmıştı.



#Dışişleri Bakanlığı
#Hayber Pahtunva
#pakistan
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