Ümraniye Belediyesi'nden toplu sünnet şöleni

Hayırlı olsun; mübarek olsun diyoruz. Çocuklar bizim en değerli varlıklarımızdır. İnşallah onları sağlıklı ve mutlu bir gelecek bekliyor. Bizler de onları geleceğe en iyi şekilde hazırlamak için var gücümüzle çalışıyoruz”