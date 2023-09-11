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Ümraniye Belediyesi'nden toplu sünnet şöleni

Ümraniye Belediyesi tarafından düzenlenen sünnet organizasyonuda bin 767 çocuk sünnet oldu. Aileleriyle şölene katılan çocuklar, kendileri için kurulan eğlence alanlarında keyifli anlar yaşadı.

10:58 . 11/09/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Ümraniye Belediyesi'nden toplu sünnet şöleni

Ümraniye Belediyesi'nden toplu sünnet şöleni

Ümraniye Belediyesi tarafından düzenlenen sünnet organizasyonuda bin 767 çocuk sünnet oldu. Aileleriyle şölene katılan çocuklar, kendileri için kurulan eğlence alanlarında keyifli anlar yaşadı.



Her çocuk için özenle seçilen sünnet kıyafetleri binlerce çocuğa hediye edildi. Programa, Ümraniye’nin en kalabalık caddesinde kortej oluşturularak başlandı.



Adeta renk cümbüşüne dönüşen caddede  görenler alkışlarla çocuklara moral verdiler. Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım da çocuklarla birlikte yürüyerek şölen alanına geldi. Büyük bir panayır alanına dönüştürülen 15 Temmuz Şehitler Meydanı’nda çocuklar kendileri için hazırlanan yataklarda dinlenirken sahne şovları ile de eğlendiler.



Başkan Yıldırım, sünnet olan çocuklara uzaktan kumandalı araba hediye ederek mutluluklarına ortak oldu.


Çocuklar bizim en değerli varlıklarımızdır

Sünnet şölenlerini geleneksel hale getirdiklerini vurgulayarak konuşmasına başlayan Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım,
“Erkekliğe ilk adımını atan her çocuğumuzu kutluyorum.

Hayırlı olsun; mübarek olsun diyoruz. Çocuklar bizim en değerli varlıklarımızdır. İnşallah onları sağlıklı ve mutlu bir gelecek bekliyor. Bizler de onları geleceğe en iyi şekilde hazırlamak için var gücümüzle çalışıyoruz”
dedi.

Sünnet şöleninde çocuklar, İnteraktif Şov ve Çocuk Tiyatrosu’ndan Balon Şovları’na kadar birbirinden güzel etkinliklerle doyasıya eğlendi.





#Ümraniye
#Sünnet
#İsmet Yıldırım
2 saat önce
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