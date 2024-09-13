Varaka Kağıt'ın desteği ile düzenlenen yaz kapında geleceğin mühendisleri buluştu

GSB BM 75. Yıl Gençlik Merkezi'nde tanışma programı ile başlayan program kapsamında, BAÜN Mühendislik Fakültesi sınıflarında eğitmen Tuncay Okay tarafından iletişim modülü eğitimleri verildi. Eğitimlerin ardından, sportif etkinlikler ile devam eden programda sonrasında Balıkesir'de sosyal gezi programı gerçekleştirildi. Programın son günü ise BAÜN akademisyenlerinden Dünya Şampiyonu Milli Boksör Öğr. Gör. Ali Eren Demirezen öğrencilerle buluştu.

BAÜN Teknoloji Transfer Ofisi'ndeki programda ise BAÜN Mühendislik Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Ayhan İstanbullu tarafından TEKNOFEST ve Dr. Öğr. Üyesi Yunus Emre Avcu tarafından da projeler hakkında seminerler düzenlendi. BAÜN Rektörü Prof. Dr. Yücel Oğurlu, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fatih Satıl, BAÜN TTO Koordinatörü Doç. Dr. Fatmagül Tolun ve Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Mustafa Cem Hamzaoğlu'nun katılımıyla, başarılı öğrencilere "Mühendishane 2.0 İletişim Modülü" sertifikaları takdim edildi. Programın devamında, BAÜN Necatibey Eğitim Fakültesinden Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Saraç tarafından AB-Erasmus proje semineri düzenlenirken öğrenciler tarafından BAÜN TEKNOKENT'teki firmalara da ziyarette bulunuldu. Ardından Varaka Kağıt, Ekos Elektrik ve Teknosav Savaşlar Soğutma firmalarına yapılan teknik gezilerle kamp sona erdi.