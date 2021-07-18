Gündem Yaşlı adamın ölümü evden gelen kokuyla ortaya çıktı
ANTALYA

Yaşlı adamın ölümü evden gelen kokuyla ortaya çıktı

Antalya’da bir evde tek başına yaşayan 63 yaşındaki adam evinde ölü bulundu. Yaşlı adalın ölümü, gelen kokular üzerine komşularının polisi araması üzerine ortaya çıktı.

Haber Merkezi İHA
Yaşlı adamın ölümü evden gelen kokuyla ortaya çıktı
Aslanpoşu’nun birkaç gün önce ölmüş olabileceği, sıcaktan dolayı kokmaya başladığı bildirildi.

Edinilen bilgiye göre, Manavgat Aşağı Pazarcı Mahallesinde yaşayan Şeref Atlaspoşu’nun (63) dairesinden kötü kokular geldiğini fark eden ev sahibi, Atlaspoş telefona cevap vermeyince 112 Acil çağrı Merkezi’ni aradı. İhbar üzerine adrese gelen 112 sağlık ekibi, komşuların kapıyı açması üzerine girdikleri evde, Şeref Aslanpoşu’nun cansız bedeniyle karşılaştı. Aslanpoşu’nun birkaç gün önce ölmüş olabileceği, sıcaktan dolayı kokmaya başladığı bildirildi.

  • Aslanpoşu’nun 5 yıldır bu adreste ikamet ettiğini belirten vatandaşlar, 2-3 yıl öncesine kadar durumunun iyi olduğunu, mal varlığını ADD’ye bağışladığını ve pazarlarda örme boncuk tezgahı açtığını, ancak pandemi sebebiyle satış yapamadığı için bir süredir kirasını ödemekte zorlandığını söylediler.

Şeref Aslanpoşu’nun cenazesi, Cumhuriyet savcısı ve Adli Tabibin incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

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