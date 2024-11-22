Yenidoğan Çetesi davasında 'Kaya bebek' itirafı: Fehmi hastayı bana sundu ve süreç başladı

Davanın beşinci gününde ikinci olarak 112 Acil Servis personeli Gıyasettin Mert Özdemir, savunma yapmaya başladı. Gıyasettin Mert Özdemir'in savunmasında yer alan ifadeler 'pes' dedirtti.









Çok sayıda siyasetçi duruşma salonunda yer aldı

Duruşmaya TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı ve AK Parti Osmaniye Milletvekili Yanık, Saadet Partisi Ankara Milletvekili Mesut Doğan, MHP Ordu Milletvekili Naci Şanlıtürk, DEM Parti Mardin Milletvekili Kamuran Tanhan, CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, duruşma salonunda bulunurken, sanıklar ve mahkeme heyeti duruşma salonunda yer aldı. Duruşmanın görülmesine sanıkların yoklamasıyla devam ediyor.









'Maddi kazanç elde ettiğimi kabul ediyorum'

Soruşturma kapsamında savunma yapan 112 Acil Servis personeli Gıyasettin Mert Özdemir'in ifadesi ise şu şekilde:

112 Acil ile 112 Nakil farklı servislerdir. 112 Nakil ile 112 Acilin protokol numarası farklıdır. (Kendisi acil tarafındaymış.)





Tıp merkezinden yoğun bakım ihtiyacı olan bir bebeğin uygulanması gereken kurallardan dolayı yoğun bakıma gitmesi ortalama 5 saattir .





Hasta bir an önce yoğun bakım ye ulaşsın diye tıp merkezleri kendi bölgelerinde yakın oldukları doktor yada sevk zincirleriyle iletişime geçmektedir. Yani teorikte kuralları pratikte uygulanmamaktadır. Hasta 40 dakika gibi bir sürede sevk edilsin diye.









'Yer bulunamadığında beni ararlar'

İstanbul bölgesinde sevk zincirlerinde sadece 4 tane küvöz ekibi vardır. En azından ben tutuklanana kadar bu kadardı. Sadece kamuda. İstanbul’daki tüm özel ve kamular arandığında ve yer bulunamadığında beni ararlar. Bana danışıldığında zaten tüm kamu taramaları yapılmıştı ve yer bulunamamıştı.





Hasta yönlendirmesi yaptığım dönemlerde. Sadece Fırat Sarı’nın danışmanlık yaptığı hastanelere yönlendirme yapmıyordum. Herhangi bir örgüt üyesi değilim.





Eşimin sigortalı olma durumuyla ilgili olarak. Bu konuda maddi kazanç sağlayarak eşimi sigortaladığım hakkında olan bilgiler yanlıştır.





'Asgari ücret alıyor sigorta kaydı da bu yüzden vardır'

Eşim Medisense’nin güzellik merkezi kısmında çalışmaktadır. Asgari ücret alıyor sigorta kaydı da bu yüzden vardır. Doktor Ahmet ve Doktor Ali adına hasta kabul ediyorum. Bu bilgi doğrudur.





12 yıldır sağlık sektöründeyim bilgi ve tecrübelerimden dolayı hasta kabul ettiğim olmuştur. Hasta sevk süreci takip isteyen bir süreçtir . Doktorların yoğun olduğu durumlar olabiliyor o yüzden bazı durumlarda ben kabul ediyordum. Doktorlar adına hasta kabul etme olayımdan maddi bir kazanç elde etmedim.









Kaya bebek ile ilgili olarak:

Anneye yüksek riskli gebelik tanısı konmuş. 112 Nakil bitimine bu hasta bildirilmiş. 112 Nakil hiçbir gebe sevkini özel hastaneye yapmamaktadır. Saatler bu gebe 112 Nakil birimine bildirilmiş ve İstanbul'da hiçbir kamu ve eğitim hastanesinde yer bulunamamış. Bu hastayı Fehmi Alperene sunmuşlar, Fehmi de hastayı bana sundu. Hastanın sevki özel hastaneye yapıldı ve benim sürecin burada bitti.





Hastane içerisinde çalışan biri olmadığım için hastane içerisinde yapılan şeylere vakıf değilim ama isterseniz anlatabilirim .





- Kimden maddi kazanç elde ettin?

Medisense yani Fırat Sarı’dan ödeme aldım. Esenler Güney Hastanesinden hiçbir ödeme almadım. Birinci Hastanesi ve Bağcılar Şafak Hastanesinden aldım.





Hastane yönetiminde Ali Aksu ile Medisense şirketinde ise Fırat Sarı ile anlaşmıştım. Genel olarak İlker Gönen ve Fırat Sarı ile muhatap oluyordum .





- Hastayı nasıl buluyordun? Çevren olduğu için mi yoksa 112'de çalıştığın için mi buluyordun?

Çevrem olduğu için buluyordum.





- Diyorsun ki “…112 ye bildirtmeyeceğim hakkımızdan oluruz yoksa” burada ne demek istiyorsun? Demekki 112 ye bildirmeme diye bir yol var?

Evet var.









- Hastaların yatış süreleri seni neden ilgilendiriyor?

Tarafım aranıyor. Yerimiz var hasta alabiliriz gibi.





- Orayı sormuyorum neden seni ilgilendiriyor neden bilgi almaya çalışıyorsun?

Bu bahsettiğiniz konuşma gereksiz bir konuşmadır kendim için.





- Serdar Yüksel ile bağlantın nedir?

Kendisi bana hasta yönlendirmesi yapmıştır bende ödemesini yapmışımdır.





- İl dışı nakiller nasıl oluyor?

Serdar Yüksel ile iletişime geçiyorlar yer bulunamadığı için o da benimle iletişime geçiyor. Ben hasta yönlendirmesi yaptığım için her yere soruyordum doluluk oranları ne falan diye. Bazı sevkler için doktor Ali olarak Fırat Sarı’nın numarasını verip görüştürdüm.





Doktor Ali adına 112 ile görüşüyordum. Kendimi öyle tanıttığımdan Ali’nin de haber vardı. Martı Tag’da korsan taksicilik yaptım.





- Serdar Yüksel size ne sıklıkla hasta sevki yapıyordu il dışı olarak?

Çok fazla hasta gelmiyordu ayda 4-5 3.basamak hastalar.





- Hastanın durumuna göre bir hastaneye sevk ettiğini söylüyorsun, senin ambulans şoförü olarak bir bilgin yok bunları nasıl yapıyorsun?

Sadece 112 Ambulans şoförü değilim. Sağlıkçıyım. Hangi hastane hangi hastayı kabul eder biliyorum.





- Yapılan ödemeler neden eşinin hesabına yatıyor senin hesabına yatmıyor?

Ben kamuda çalıştığım için sorun çıkmasın diye.









Yenidoğan çetesi davasında beşinci gün

İstanbul'da yenidoğan bebekleri anlaşmalı özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk ederek, haksız kazanç sağlayan ve kusurlu davranışlarda bulunarak ölümlerine neden olan Fırat Sarı ve İlker Gönen'in aralarında bulunduğu 22'si tutuklu 47 sanığın yargılanmasına devam ediliyor. Bakırköy Adliyesi 22. Ağır Ceza Mahkemesi salonunda görülen duruşma saat 10.15'de başladı.



