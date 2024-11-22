Yenidoğan Çetesi davasında 'Kaya bebek' itirafı: Fehmi hastayı bana sundu ve süreç başladı

Davanın beşinci gününde ikinci olarak 112 Acil Servis personeli Gıyasettin Mert Özdemir, savunma yapmaya başladı. Gıyasettin Mert Özdemir'in savunmasında yer alan ifadeler 'pes' dedirtti.
Duruşmaya TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı ve AK Parti Osmaniye Milletvekili Yanık, Saadet Partisi Ankara Milletvekili Mesut Doğan, MHP Ordu Milletvekili Naci Şanlıtürk, DEM Parti Mardin Milletvekili Kamuran Tanhan, CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, duruşma salonunda bulunurken, sanıklar ve mahkeme heyeti duruşma salonunda yer aldı. Duruşmanın görülmesine sanıkların yoklamasıyla devam ediyor.
112 Acil ile 112 Nakil farklı servislerdir. 112 Nakil ile 112 Acilin protokol numarası farklıdır. (Kendisi acil tarafındaymış.)
Hasta bir an önce yoğun bakım ye ulaşsın diye tıp merkezleri kendi bölgelerinde yakın oldukları doktor yada sevk zincirleriyle iletişime geçmektedir. Yani teorikte kuralları pratikte uygulanmamaktadır. Hasta 40 dakika gibi bir sürede sevk edilsin diye.
İstanbul bölgesinde sevk zincirlerinde sadece 4 tane küvöz ekibi vardır. En azından ben tutuklanana kadar bu kadardı. Sadece kamuda. İstanbul’daki tüm özel ve kamular arandığında ve yer bulunamadığında beni ararlar. Bana danışıldığında zaten tüm kamu taramaları yapılmıştı ve yer bulunamamıştı.
Eşimin sigortalı olma durumuyla ilgili olarak. Bu konuda maddi kazanç sağlayarak eşimi sigortaladığım hakkında olan bilgiler yanlıştır.
Eşim Medisense’nin güzellik merkezi kısmında çalışmaktadır. Asgari ücret alıyor sigorta kaydı da bu yüzden vardır. Doktor Ahmet ve Doktor Ali adına hasta kabul ediyorum. Bu bilgi doğrudur.
Anneye yüksek riskli gebelik tanısı konmuş. 112 Nakil bitimine bu hasta bildirilmiş. 112 Nakil hiçbir gebe sevkini özel hastaneye yapmamaktadır. Saatler bu gebe 112 Nakil birimine bildirilmiş ve İstanbul'da hiçbir kamu ve eğitim hastanesinde yer bulunamamış. Bu hastayı Fehmi Alperene sunmuşlar, Fehmi de hastayı bana sundu. Hastanın sevki özel hastaneye yapıldı ve benim sürecin burada bitti.
Medisense yani Fırat Sarı’dan ödeme aldım. Esenler Güney Hastanesinden hiçbir ödeme almadım. Birinci Hastanesi ve Bağcılar Şafak Hastanesinden aldım.
Çevrem olduğu için buluyordum.
Evet var.
Tarafım aranıyor. Yerimiz var hasta alabiliriz gibi.
Bu bahsettiğiniz konuşma gereksiz bir konuşmadır kendim için.
Kendisi bana hasta yönlendirmesi yapmıştır bende ödemesini yapmışımdır.
Serdar Yüksel ile iletişime geçiyorlar yer bulunamadığı için o da benimle iletişime geçiyor. Ben hasta yönlendirmesi yaptığım için her yere soruyordum doluluk oranları ne falan diye. Bazı sevkler için doktor Ali olarak Fırat Sarı’nın numarasını verip görüştürdüm.
Doktor Ali adına 112 ile görüşüyordum. Kendimi öyle tanıttığımdan Ali’nin de haber vardı. Martı Tag’da korsan taksicilik yaptım.
Çok fazla hasta gelmiyordu ayda 4-5 3.basamak hastalar.
Sadece 112 Ambulans şoförü değilim. Sağlıkçıyım. Hangi hastane hangi hastayı kabul eder biliyorum.
Ben kamuda çalıştığım için sorun çıkmasın diye.
İstanbul'da yenidoğan bebekleri anlaşmalı özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk ederek, haksız kazanç sağlayan ve kusurlu davranışlarda bulunarak ölümlerine neden olan Fırat Sarı ve İlker Gönen'in aralarında bulunduğu 22'si tutuklu 47 sanığın yargılanmasına devam ediliyor. Bakırköy Adliyesi 22. Ağır Ceza Mahkemesi salonunda görülen duruşma saat 10.15'de başladı.