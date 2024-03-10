Yeryüzü Çocukları Derneği deprem bölgesinde Ramazan coşkusunu yaşattı

"Ramazan’ın coşkusunu yaşamak bütün çocukların hakkı. Konteyner kentte yaşayan depremden etkilenmiş çocuklar da bu coşkuyu yaşasın diye buradaki tek çocuk dostu alanımızı süsleyerek onlara unutulmaz bir Ramazan yaşatmak istedik. Aynı zamanda depremden dolayı Hatay’da camiilerin bir kısmı yıkıldığı için çocuklar, Ramazan kültürümüzün önemli parçalarından birisi olan mahyalardan uzak kalsın istemedik ve çocuklarla beraber, konteynerimize mahyalarımızı astık. Hatay’daki çocuklarımızın yanında olmaya devam edeceğiz.”