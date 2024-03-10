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Yeryüzü Çocukları Derneği deprem bölgesinde Ramazan coşkusunu yaşattı

Yeryüzü Çocukları Derneği Ramazan ayı kapsamında Hatay’da çalışmalarını sürdürüyor. Zekat, fitre, bayramlık ve kumanya dağıtımlarının yanında, derneğin Antakya’da bulunan Konya 3. Etap Konteyner Kenti’ndeki çocuk dostu alanda Ramazan için hazırlıklar yapıldı. Ramazan sevincini çocuklarla paylaşmak için çeşitli etkinlikler yapan gönüllüler konteyneri Ramazan süsleriyle süsledi.

23:12 - 10/03/2024 Pazar
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Yeryüzü Çocukları Derneği Ramazan ayı kapsamında Hatay’da çalışmalarını sürdürüyor.
Yeryüzü Çocukları Derneği Ramazan ayı kapsamında Hatay’da çalışmalarını sürdürüyor.
Çocukların da olduğu süsleme aktivitesinde çocuklar,
“Hoş geldin Ramazan
” yazılı pankartı hazırladı. Kartonlardan Ramazan süslemesi yapan çocuklar, konteyneri elleriyle süsledi.

"Ramazan’ın coşkusunu yaşamak bütün çocukların hakkı"

Yeryüzü Çocukları Derneği psikologlarından Nurefşan Çiy etkinlikler hakkında şu sözleri söyledi:

"Ramazan’ın coşkusunu yaşamak bütün çocukların hakkı. Konteyner kentte yaşayan depremden etkilenmiş çocuklar da bu coşkuyu yaşasın diye buradaki tek çocuk dostu alanımızı süsleyerek onlara unutulmaz bir Ramazan yaşatmak istedik. Aynı zamanda depremden dolayı Hatay’da camiilerin bir kısmı yıkıldığı için çocuklar, Ramazan kültürümüzün önemli parçalarından birisi olan mahyalardan uzak kalsın istemedik ve çocuklarla beraber, konteynerimize mahyalarımızı astık. Hatay’daki çocuklarımızın yanında olmaya devam edeceğiz.”

Süslemelerin ardından çocuklarla etkinliğe devam eden gönüllüler, ilk teravih namazını konteyner kentteki aileler ile kıldı ve kendileriyle vedalaştıktan sonra alandan ayrıldı.



#Yeryüzü Çocukları Derneği
#Hatay
#Ramazan Ayı
1 saat önce
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