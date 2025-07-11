Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Yiğit Bulut, hayatını kaybetti. 53 yaşındaki Bulut, kanser nedeniyle tedavi görüyordu.
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi, gazeteci-yazar ve ekonomist Yiğit Bulut, hayatını kaybetti. 53 yaşındaki Yiğit Bulut'un ölüm haberini Süleyman Soylu verdi.
- Cumhurbaşkanı Başdanışmanımız, Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi, gazeteci-yazar ve ekonomist kıymetli dostum Yiğit Bulut, geçirdiği elim bir hastalığın ardından bu sabah Hakk’ın rahmetine kavuşmuştur.
- Kederli ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum.
- Allah rahmet eylesin, mekânı cennet olsun.
Taziye mesajları peş peşe geliyor
Yiğit Bulut kimdir?
Yiğit Bulut 1972 yılında Edirne'nin Keşan ilçesinde dünyaya geldi. Türkiye'nin önde gelen gazetecilerinden ve ekonomi yorumcularından biri olarak tanınan Bulut, medya kariyerine televizyon ve yazılı basın alanında çeşitli görevlerle başladı.
Kanal 6, Kanal E, CNN Türk gibi kanallarda ekonomi yorumculuğu yaptı, Radikal, Vatan ve Referans gazetelerinde ekonomi ve maliye alanlarında köşe yazarlığı gerçekleştirdi. Ayrıca Parametre ve Finans Analiz programlarını hazırlayıp sundu.
Akademik alanda da Doğuş Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak ders verdi. Medya sektöründeki başarılarının ardından Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı görevine atandı.