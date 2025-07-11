Cumhurbaşkanı Başdanışmanımız, Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi, gazeteci-yazar ve ekonomist kıymetli dostum Yiğit Bulut, geçirdiği elim bir hastalığın ardından bu sabah Hakk’ın rahmetine kavuşmuştur.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanımız, Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi, gazeteci-yazar ve ekonomist kıymetli dostum Yiğit Bulut, geçirdiği elim bir hastalığın ardından bu sabah Hakk’ın rahmetine kavuşmuştur.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanımız, Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi, gazeteci-yazar ve ekonomist kıymetli dostum Yiğit Bulut, geçirdiği elim bir hastalığın ardından bu sabah Hakk’ın rahmetine kavuşmuştur. Kederli ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Allah…

Yiğit Bulut için yaptığı paylaşımda;

Yiğit Bulut için yaptığı paylaşımda;

Yiğit Bulut 1972 yılında Edirne'nin Keşan ilçesinde dünyaya geldi. Türkiye'nin önde gelen gazetecilerinden ve ekonomi yorumcularından biri olarak tanınan Bulut, medya kariyerine televizyon ve yazılı basın alanında çeşitli görevlerle başladı.

Kanal 6, Kanal E, CNN Türk gibi kanallarda ekonomi yorumculuğu yaptı, Radikal, Vatan ve Referans gazetelerinde ekonomi ve maliye alanlarında köşe yazarlığı gerçekleştirdi. Ayrıca Parametre ve Finans Analiz programlarını hazırlayıp sundu.