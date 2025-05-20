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Yürüyüş yaparken köpekler saldırdı: Koluna 40 bacağına 36 dikiş atıldı

Yürüyüş yaparken köpekler saldırdı: Koluna 40 bacağına 36 dikiş atıldı

13:1620/05/2025, Salı
DHA
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Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Bilinçli'nin sağ koluna 40, sol bacağına ise 36 dikiş atıldı ve kuduz aşısı yapıldı.
Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Bilinçli'nin sağ koluna 40, sol bacağına ise 36 dikiş atıldı ve kuduz aşısı yapıldı.

Aksaray'da parkta yürüyüş yaparken 4 sahipsiz köpeğin saldırdığı Cafer Bilinçli (64), kol ve bacağından yaralandı. Bilinçli'nin sağ koluna 40, sol bacağına ise 36 dikiş atıldı.

Olay, pazar günü saat 15.30 sıralarında, Kalanlar Mahallesi'nde meydana geldi. Emekli Cafer Bilinçli, parkta yürüyüş yaparken sahipsiz 4 köpeğin saldırısına uğradı. Köpeklerin sol bacağı ile sağ kolundan ısırdığı Bilinçli, çevredekilerin müdahalesiyle kurtuldu. İhbarla bölgeye sevk edilen ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Bilinçli'nin sağ koluna 40, sol bacağına ise 36 dikiş atıldı ve kuduz aşısı yapıldı.

"İNSANA DEĞER VERİLMELİ"

Ailelerin yardımına koştuğunu belirten Cafer Bilinçli, "Parkta yürüyüşe çıktığımda 4 köpek bana saldırdı. Aileler geldi, yardımıma koştu. Diğer yandan da arkadaşlarım yardıma koştu. Köpekler kolum ve bacağımı parçaladılar. Hala tedavim sürüyor. Kuduz aşısı yaptılar. Pansumanlarım sürüyor. Plastik cerrahi doktorunu bekliyorum. Kolumda 40, ayağımda ise 36 dikiş var. Çok ciddi bir şekilde yaralandım. Kuduz olma riskim var. Gerekli mercilerin bu konuyla ilgilenmesini ve insanlara insanca değer vermelerini istiyorum. Mümkün olduğu kadar gerekenin yapılmasını istiyorum. Bugün bana, yarın diğerine de olabilir. İlla birinin ciğerinin yanmasını bekliyorlar” diye konuştu.

#Aksaray
#Cafer Bilinçli
#Plastik cerrahi
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