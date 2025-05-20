Yürüyüş yaparken köpekler saldırdı: Koluna 40 bacağına 36 dikiş atıldı

Ailelerin yardımına koştuğunu belirten Cafer Bilinçli, "Parkta yürüyüşe çıktığımda 4 köpek bana saldırdı. Aileler geldi, yardımıma koştu. Diğer yandan da arkadaşlarım yardıma koştu. Köpekler kolum ve bacağımı parçaladılar. Hala tedavim sürüyor. Kuduz aşısı yaptılar. Pansumanlarım sürüyor. Plastik cerrahi doktorunu bekliyorum. Kolumda 40, ayağımda ise 36 dikiş var. Çok ciddi bir şekilde yaralandım. Kuduz olma riskim var. Gerekli mercilerin bu konuyla ilgilenmesini ve insanlara insanca değer vermelerini istiyorum. Mümkün olduğu kadar gerekenin yapılmasını istiyorum. Bugün bana, yarın diğerine de olabilir. İlla birinin ciğerinin yanmasını bekliyorlar” diye konuştu.