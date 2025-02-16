1968’den günümüze Sanatın Fikirtepe’si

YENİ ŞAFAK PAZAR





İstanbul’un Anadolu Yakası’nda Kadıköy ilçesinde yer alan Fikirtepe, Neolitik Çağ’a uzanan geçmişi ile kentin en eski yerleşim alanlarından biri. Osmanlı döneminde fikir alışverişi yapılan bir merkez olarak anılan bölgenin adı, 1876 tarihli haritalarda “Fikir Tepesi” olarak geçiyor. Fikirtepe, 1950’lerden itibaren göç dalgasıyla hızla büyüyerek bugünkü kent dokusunu kazanıyor. Bu kültürel mirasın önemli bir parçası olan Atatürk Eğitim Fakültesi, Osmanlı’da modern eğitim sisteminin temellerini atan Dârülmuallimîn-i Rüşdî’ye kadar uzanan köklü bir geçmişe sahip. 1848’de öğretmen yetiştirmek amacıyla kurulan bu kurum, zaman içinde dönüşerek eğitimde önemli bir merkez haline geliyor ve 1982’de Marmara Üniversitesi’ne bağlanarak bugünkü adını alıyor.

Atatürk Eğitim Fakültesi’ne bağlı Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı, açılış tarihi olan 1968’den günümüze kadar, sanatçı-eğitimci yetiştirmedeki onurlu görevini sürdürmektedir. Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı, bu uzun soluklu tarih boyunca sanat eğitimi alanında önemli katkılar sunmuş, birçok sanatçının yetişmesine öncülük etmiştir. Fikirtepe’nin tarih boyunca bir fikir ve üretim merkezi olması, burada verilen sanat eğitimiyle yeni bir boyut kazanmış, sanat ve düşüncenin kesiştiği bir alan haline gelmiştir. Bu köklü geleneği görünür kılmayı amaçlayan “Sanatın Fikirtepe’si” sergisi, 1968’den günümüze Atatürk Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı’nda görev yapan sanatçı-akademisyenlerin eserlerini bir araya getiriyor. Fikirtepe’nin köklü tarihinden ilham alan sergi, akademik ve sanatsal üretimi ortak bir zeminde buluşturuyor.

28 Şubat tarihine kadar Avni Akyol Güzel Sanatlar Lisesi Fatma Tekinalp Sanat Galerisi’nde izleyicileriyle buluşacak olan sergi, geçmişin izlerini günümüz sanat ortamına taşıyarak sanatın ve eğitimin tarihsel sürekliliğini gözler önüne seriyor. Sergide öğretim elamanlarından; Şinasi Barutçu, İlhami Demirci, Şevket Arman, Mustafa Tömekçe, Dinçer Erimez, Ramiz Aydın, Aydemir Atalay, İsmail Avcı, Süleyman Saim Tekcan, Mustafa Gürünlü, Veli Sapaz, Ahmet Özol, Tülin Onat, Engin Akdoğan, Basri Erdem, Yunus Güneş, Bünyamin Özgültekin, Vural Yıldırım, Pesent Doğan, Ayşe Özel, Şerif Günyar, M. Mete Ağyar, H. Avni Öztopçu, T. Melih Görgün, Ümit Gezgin, İnci Kanarya, Yeşim Orhan, Evren Daşdağ, M. Mert Gürhan, Vesile Aykaç, Ercan Yılmaz, Devrim Kunter, Uğur Akbulut, Ferhat Kamil Satıcı, Zeynep Öztürk, Yıldız Yılmaz Kaçar, Deniz Bozkurt, Nuran Öztürk, Burcu Pehlivan, Aslı Ekinci Piri, Zeynep Abacı, Aslıhan Mumcu, Emine Altun, Selin Yağmur Sönmez ve Merve Çifcibaşı yer alıyor.



