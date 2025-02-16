İstanbulspor'un asırlık hikâyesi

Gazeteci arkadaşım Ayşe Olgun elinde sararmış (aslında sarı-siyah) bir kitapla çıkageldi. “Sen gazetemizde futboldan anlayan nadir arkadaşlarımızdansın, bu kitabı sana hediye ediyorum” dedi gülümseyerek ve kitabı bırakıp gitti. İstanbul Erkek Lisesinden İstanbulspora adını taşıyan kitap, İstanbul Erkek Liseliler Dayanışma Vakfı tarafından yayıma hazırlanmış (Ocak 2025).

Ayşe hanımın gülümsemesinden bir yazı yazmam bekleniyor sonucunu derhal çıkardım! Aklıma eski futbol muhabbetlerimiz geldi. Sıkı Fenerli Nusret Özcan ve Hamit Can ağabeyler, uslanmaz Galatasaraylı Mustafa Cambaz ve Mustafa Kutlu ağabeyin unutulmaz spor yazıları. Gazetede yaptığımız uzun maç muhabbetleri ve beraber seyredilen maçlar. Özcan, Can ve Cambaz’a rahmet olsun, Kutlu ağabeye sağlıklı ömür diliyorum.





Lisenin bağrından çıkan kulüp

İstanbulspor (Cim-Kaf-kef), 4 Ocak 1926’da İstanbul Lisesi’nin rengini, armasını ve ismini alarak kuruluyor. Kurucular, Süleymaniye Kulübü’nden ayrılan Kemâl Halim Gürgen’in önderliğinde İstanbul Lisesi idareci ve talebeleri. Kulübün renkleri Sarı-Siyah olarak belirlenir; armanın da İstanbul Lisesi’nin arması olması kararlaştırılır. İlk başkan da lisenin müdürü Hüseyin Besim Bey olur.

1934’te İstanbulspor’un misyonu şu şekilde belirtilir: Yegâne isteğimiz galibiyet, mağlubiyet bertaraf, rengimizin varlığını, onun sportmen ruhunu daima göstermek ve onu spor muhitlerinde her zaman hürmetle andırmaktır.

Kuruluşunun ardından hızlı bir başlangıç yapan kulüp, 1927–28 sezonunda üçüncü lige alınır ve yenilgisiz şampiyon olup bir üst lige yükselir. Takım ertesi yıl da ikinci lig şampiyonu olup birinci lige çıkmaya hak kazanır.





Önce İstanbul sonra Türkiye

Sarı-Siyahlılar en büyük başarıyı 1931-32 sezonunda gösterir. Hem İstanbul hem de Türkiye Futbol Şampiyonluğu’nu kazanırlar. 1932–1944 yılları arasında bu ligde kalan takım, Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray gibi büyük kulüplerin korkulu rüyası haline gelir. Devam eden yıllarda kimi zaman ikinci lige kimi zaman üçüncü lige düşer. İstanbulspor, 1990’da anonim şirket haline dönüştürülür. 1995’te de tekrar Türkiye Birinci Ligi’ne çıkar.





Liselilerden sporseverlere

İstanbulspor’un kuruluş hikâyesini kayıt altına almak için İstanbul Erkek Liseliler Dayanışma Vakfı tarafından hazırlanan kitap, sarı parlak kâğıda büyük boy olarak basılmış. Eseri hazırlayanlar M. Fethi Erhan ve Ş. Levent Deniz. Deniz aynı zamanda editörlük görevini de üstlenmiş. Sayfa tasarımınıysa Aysun Geçer Atuk yapmış.

Kitabın ilk bölümünde İstanbul Erkek Lisesi’nden İstanbulspora başlığı altında üye kayıt defteri veriliyor. 104 sayfa ayrılan bu bölüm kitabın ana gövdesini oluşturuyor. Devam eden bölüme İstanbulspor tarihinden fotoğraflar alınmış. Bu bölümü de gazete kupürleri, kulüp yönetici ve takımların fotoğrafları ve tüzük takip ediyor. Kapanış metni ‘Sarı-Siyah’ın hikâyesini anlatıyor.

Spor tarihine güç katacak bu arşivlik eser için İstanbul Erkek Liseliler teşekkürü, İstanbulspor’sa başarı dileklerini hak ediyor.



