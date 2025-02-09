Aile yayınlarıyla dayanışma güçlenecek

Aile, toplumun temel yapı taşı olup, bireylerin ahlaki, duygusal ve sosyal değerlerle şekillendiği ilk ortamdır. Sağlam bir aile yapısının toplumun huzur ve refahına olan etkisi yadsınamaz. Aileyi koruma çalışmaları, sadece bireysel mutluluğun değil, toplumsal dengenin sağlanmasında kritik bir öneme sahip. Bu bağlamda, 2025 Aile Yılı’nın ilan edilmesiyle birlikte, aileyi koruma ve bu değerleri topluma aşılamak amacıyla bir araya gelen beş önemli kurum, aile bütünlüğünü tehdit eden akımlara karşı güçlü bir duruş sergilemek amacıyla geçtiğimiz günlerde Rami Kütüphanesi’nde düzenlenen törenle iş birliği protokolü imzaladı. İmzalanan protokol, aileyi koruma misyonuyla hareket eden Uluslararası Dini Yayıncılar Derneği, Uluslararası Çocuk Yayıncıları Derneği, İstanbul Aile Vakfı, Türkiye Diyanet Vakfı Kadın Aile Gençlik Merkezleri (KAGEM) ve İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi’nin katkılarıyla hayata geçiriliyor. Türkiye’de ve dünyada yayıncılık alanında tematik ve uluslararası çalışmalar yürüten dernekler, 2025 yılı boyunca üyelerinin aileyi koruyan yayınlar yapmasını teşvik etmeye yönelik bir hareket başlatmış bulunuyor.

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi’nin destekleriyle, aile alanındaki çalışmaların bir literatür taraması yapılacak ve dünya genelindeki önemli aile çalışmaları kamuoyuyla paylaşılacak. Ayrıca, aile temalı kitapların yayınlanması teşvik edilerek, mevcut yayınların literatür taraması hazırlanacak ve Türkiye’nin dört bir yanında aile kütüphanelerinin temelleri atılacak. Farklı dillerdeki eserlerin karşılıklı tercüme edilmesi de desteklenecek, böylece aileyi koruma adına küresel bir hareket başlatılacak.

Aile Bilinci Sempozyumu gerçekleştirilecek

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, 2025 yılı boyunca gerçekleşecek “Aile Bilinci Sempozyumu”na ev sahipliği yaparak, bu önemli projeye zirve kazandıracak. Sempozyum öncesinde, dünyanın farklı coğrafyalarından önemli isimlerin sempozyuma destek vermesi sağlanacak ve İstanbul Aile Vakfı tarafından düzenlenecek Uluslararası Aile Etkinlik Günleri ile sempozyum eş zamanlı olarak gerçekleşecek. İnsan Yayınları Genel Yayın Yönetmeni ve Uluslararası Dini Yayıncılar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Hakkı Akıncı ile projenin detaylarını konuştuk.

İnsan Yayınları Genel Yayın Yönetmeni ve Uluslararası Dini Yayıncılar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Hakkı Akıncı “Aile bütünlüğünü tehdit eden akımlara karşı bilinçlendirme çalışmaları ve yayınlar, toplumda ailenin önemine dair farkındalığı artıracak. Özellikle çocukların ve gençlerin aile değerleriyle yetişmesi, toplumsal huzur ve dayanışmayı güçlendirecek, böylece aile kurumu uzun vadede daha dirençli ve sağlam bir yapıya kavuşacak” diyor. “Ayrıca, uluslararası platformlarda yapılacak çalışmalar ve literatür taramaları, aile konusunda evrensel bir bilgi birikimi oluşturacak” ifadelerini kullanan Akıncı, “Bu bilgi birikimi, farklı kültürlerden gelen aile modellerinin incelenmesine ve sağlıklı aile yapılarının yaygınlaştırılmasına katkıda bulunacak. Böylece, sadece Türkiye’de değil, dünya genelinde aile kurumunun korunması ve güçlendirilmesi sağlanacak” şeklinde konuşuyor.

LGBT propagandasına karşı aile bilincini güçlendireceğiz

Aile bütünlüğünü tehdit eden unsurlar arasında, LGBT propagandası, geleneksel aile yapısını zayıflatmaya yönelik en büyük tehditlerden biri olarak öne çıkıyor. “Küresel ölçekte medya, eğitim kurumları ve dijital platformlar aracılığıyla dayatılan bu ideoloji, bireylerin cinsiyet algısını bozarak sağlıklı aile yapısının temellerine zarar vermektedir” diyen Akıncı, “Aile kurumu, kadın ve erkekten oluşan doğal bir birliktelik üzerine inşa edilmiş bir yapıdır; bu nedenle, LGBT ideolojisinin dayattığı cinsiyetsizleştirme politikalarına karşı aileyi ve nesli koruma noktasında güçlü bir duruş sergilemek kaçınılmazdır. Bu tehditlere karşı yürüttüğümüz yayıncılık stratejileri arasında, aileyi ve sağlıklı nesil inşasını destekleyen yayınların teşvik edilmesi, LGBT propagandasına karşı akademik ve kültürel yayınların artırılması ve aile bilincini güçlendiren sempozyum, konferans ve literatür çalışmalarının gerçekleştirilmesi yer almaktadır” sözleriyle anlatıyor.

Aileyi koruma misyonuyla hareket eden yayınevlerini teşvik ederek LGBT ideolojisinin zararlarını bilimsel, akademik ve kültürel verilerle ortaya koyan eserlerin çoğalmasına katkıda bulunmayı amaçladıklarını söyleyen Akıncı, “Uluslararası iş birlikleriyle aileyi koruyan eserlerin farklı dillerde yayımlanmasını sağlayarak küresel ölçekte farkındalık oluşturmayı hedefliyoruz. Nesillerin sağlam bir aile yapısı içinde yetişmesini desteklemeyi sürdüreceğiz” diyor.







