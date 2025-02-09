Aşkın en acı rengi

Seninle ilgili her şey tuhaf ve rahatsız edici derecede güzel ve tanıdık. Diego bu dünyada hiçbir şey istemiyorum, seni istiyorum. Her gün seni düşünüyorum ve hep senin için iyisini diliyorum. Çok zor günler geçirdik ama seni hâlâ seviyorum… Özgün otoportreleri, çektiği acılar, acı karşısındaki cesareti ve inatçılığı, tutkulu aşkı, sıra dışı yaşamı ve sanatıyla yirminci yüzyılın en önemli ressamlarından biri olan Frida Kahlo, eşi ressam Diego’ya olan aşkını bu satırlarla anlatıyordu günlüklerinde. Frida Kahlo’nun kişisel günlüklerinden esinlenerek hazırlanan ve gördüğü yoğun ilgi üzerine Atatürk Kültür Merkezi’nde yeniden kapılarını açan Frida Kahlo’nun Günlükleri sergisi, sanat tarihine damga vuran Frida-Diego aşkına da ışık tutuyor. Tıpkı Frida’nın mektubundaki şu cümle gibi: “Seni resmetmek isterim, ama bu şaşkınlığım içerisinde, hiç renk yok çünkü çok renk var, büyük aşkımın somut hali.”