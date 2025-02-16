Avokado hem lezzetli hem şifa deposu

ava kirliliği, yoğun iş temposu ve başa çıkılması gereken bir çok mesele... Bütün bunların üstesinden gelmek için sağlıklı bir bedene ve ruha sahip olmak gerek. Fakat ne yazık ki, stres, kirli hava, gdolu gıda, uzun süre zihinsel tempo derken hem ruh, hem beden hırpalanıyor. Özellikle genç nesillerin bizim neslimize oranla daha fazla ruhsal kaygıları var ve beslenme biçimleri de eski nesillerden oldukça farklı. Artık karşımızda yerelin gurmelere hitap eden butik birer kültür ögesi olarak kaldığı, küresel damak tadları ve küresel yemek tariflerinden oluşan evrensel bir mutfak anlayışı var. Tohumlar laboratuvarlara girdiğinden beri daha çok karbonhidrat , daha az vitamin, mineral içerir oldular. İşlenmiş ölü gıdaların hakimiyetindeki mutfaklarda, daha dirençli bir vücut ve ruh için gerekli olan besin ögelerini alabilmek te zor artık. Koşullar böyle olsa da, beden ve ruh sağlığını desteklemek, stresle başa çıkabilmek, iyi uyku uyuyabilmek için biraz beslenme bilgisi faydalı olabilir. Yediklerimize dikkat etmeye çalışıp, arada desteklersek, her şey tamamen olmasa da bir nebze iyi ilerleyebilir diye düşünüyorum.





Magnezyum iyi bir kas gevşeticidir

Çoğumuzun bildiği gibi magnezyum, iyi bir kas gevşeticidir. Sinir ve sindirim sistemi üzerinde oldukça faydalı etkiye sahiptir. Badem, kabak çekirdeği ve diğer yağlı tohumlar, avokado, bitter çikolata, maden sularının bazıları iyi derecede magnezyum içerirler. Aynı zamanda fındık, fıstık, ceviz gibi bu yağlı tohumların omega-3 içeriği de oldukça zengindir ve omega -3 te beyin sağlığında, dolayısıyla sinir sisteminde önemli göreve sahiptir. Bu besnler B grubu vitaminleri de içerdikleri için birçok açıdan yorgunluk ve stresin üstesinden gelebilmeye fayda sağlarlar.





Uyku kalitesini artırır

Yumurta, süt gibi besinlerde bulunan triptofan amino asiti de uyku kalitesini artırmaya yardımcı olur. C vitamini, likopen gibi antioksidanlar ise taze kırmızı ve yeşil sebze meyvelerde bolca bulunur ve stresin etkilerini azaltırlar. Mümkün olduğunca organiğine erişebilirsek te elbette harika olur. Günlük diyetimizde bu besinlerden bir miktar bulundurmaya çalışmak gerçekten çok faydalı olacaktır. Bugün, şifa niyetiyle yazımda bahsettiğim besinlerle hazırlayacağımız, iki sağlığa faydalı ve lezzetli tarif paylaşmak istiyorum. Sağlıklı, mutlu pazarlar diliyorum.





Hindi ve sebzeli tam tahıllı wrap

MALZEMELER :

l 2 adet tam buğdaylı lavaş

l 200 gram hindi göğsü

l 1 avuç taze ıspanak

l 1/2 avokado

l 1 küçük havuç

l 1 yemek kaşığı zeytinyağı

l 1 çay kaşığı limon suyu

l Tuz ve karabiber

YAPILIŞI :

Hindi göğüs etini haşlayalım. Doğrayalım. Bir tavada çok az yağ ile baharat ekleyerek kavurup lezzetlendirelim. Havucu yıkayıp kabuğunu soyalım ve rendeleyelim. Ispanakları ayıklayıp yıkayalım ve doğrayalım. Avokadoyu dilimleyelim. Bir kapta ıspanak, havuç ve avokadoyu karıştırıp, üzerine limon suyu ekleyelim. Ardından zeytinyağını ilave edelim. Lavaşları ısıtalım. Isıttığımız lavaşlar üzerine dilimlediğimiz hindi etini ve sebze karışımını yerleştirip dürüm yapalım. Hafifçe tost makinasında ısıtarak servise alabiliriz. Afiyet olsun.





Ispanaklı ve avokadolu smoothie

MALZEMELER:

l 1 avuç taze ıspanak

l 1/2 olgun avokado

l 1 muz

l 1 yemek kaşığı kabak çekirdeği

l 1 bardak badem sütü (veya

normal süt)

l 1 çay kaşığı bal

YAPILIŞI :

Yıkayıp ayıkladığımız ıspanağı, soyup doğradığımız avokadoyu ve geri kalan bütün malzemeleri blenderdan geçirelim. Pürüzsüz bir kıvam alana kadar karıştıralım. Nane yaprakları veya kabak çekirdekleri ile süsleyip servise alalım. Afiyet olsun.



