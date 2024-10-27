Adalet Ağaoğlu ‘evinde’

Türk edebiyatının güçlü kalemlerinden olan Adalet Ağaoğlu bundan dört yıl önce aramızdan ayrıldı. Ruh Üşümesi, Ölmeye Yatmak, Fikrimin İnce Gülü gibi çok sayıda esere imza atan usta yazarın 23 Ekim doğum günüydü. 2010 yılında kitaplarını Boğaziçi Üniversitesi’ne bağışlayan Ağaoğlu için üniversitede geçen hafta 95. Yaş günü için bir anma programı düzenlendi. Aynı zamanda Boğaziçi Üniversitesi Yayınları arasında artık kitapları basılacak olan yazarın “Dar Zamanlar Serisi”den dört romanı da yeni yayınevinin etiketiyle raflarda yerini aldı. Yazarın 28 eseri önümüzdeki günlerde aynı yayınevinden okurla buluşmaya devam edecek.

Etkinlik çerçevesinde düzenlenen panelde Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kamuran Eronat, Boğaziçi Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü Öğretim Üyesi Cihat Arınç ve Basılı Kaynaklar ve Koleksiyon Geliştirme Şube Müdürü Emine Hatun Gür yazarı farklı yönleriyle anlattılar. Programın ardından konuklar Ağaoğlu’nun kişisel eşyaları, kitapları, mektupları ve fotoğraflarından oluşan özel sergiyi gezdiler.

23 Ekim 1929’da Ankara’nın Nallıhan ilçesinde dünyaya gelen yazarın çocukluk günlerinden bugüne fotoğraf albümünden bir seçki de sergide öne çıkıyor. Nüfus cüzdanında asıl adı Fatma İnayet olan yazar, üniversite yıllarında mahkeme kararıyla adını Adalet olarak değiştirmiş yazılarını ise evlenmeden önce Adalet Sümer, evlendikten sonra da bir süre Adalet Sümer Ağaoğlu adlarıyla kaleme almıştı. Ayrıca yazarın Parker Quinck, Remüs Telada takma adlarını da kullandığı biliniyor. Bir yazarın çocukluk yıllarından ömrünün son yıllarına uzanan aile albümünden seçilen fotoğrafların yanında sergide Aziz Nesin’den Hilmi Yavuz’a, Tezer Özlü’den Yıldız-Şükran Kentel çiftine, Doğan Hızlan’dan , Selim İleri’ye, İlhan Berk’ten, Fakir Baykurt’a kadar farklı isimlerin kaleme aldığı mektuplar yer alıyor.





Durand Bulvarı yazarı Armand Salacrou, çevimeni Adelet Ağaoğlu ve Başbakan Bülent Ecevit

Kitapları bizim için çok kıymetli bir emanet

Adalet Ağaoğlu 2010 yılında 6 binden fazla kitabını ve özel eşyalarının büyük bir bölümünü Boğaziçi Üniversitesi’ne bağışlamıştı. Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Naci İnci, modern edebiyatın güçlü kalemi Adalet Ağaoğlu’na 2018’de Boğaziçi’nin fahri doktor unvanı verdiğini hatırlattı. Ağaoğlu’nun Boğaziçi Üniversitesi için çok kıymetli olduğunu dile getiren Prof. Dr. İnci, “Üniversitemize bağışladığı kitaplığı ve kişisel arşiviyle Adalet Ağaoğlu Araştırma Odası’nın kurulmasını sağladı. Bu, bizler için çok kıymetli ve büyük bir miras. Bu odada Adalet Ağaoğlu’nun ölümsüz eserlerini kaleme aldığı çalışma masası, daktilosu, kitapları, ödülleri, plakları gibi özel eşyalarının yanı sıra eşi ve arkadaşları ile mektuplaşmaları dosyalanmış bir şekilde yer alıyor. Ayrıca Adalet Ağaoğlu’nun kitaplarının ilk baskıları, eserleri üzerine yapılmış ikincil kaynak çalışmalar, çevirileri, radyo oyunları; çocukluk, aile, gençlik ve diğer yazarlarla olan fotoğrafları da yine bu odada bulunuyor. Üstelik yazarın kendisine imzalanan kitaplar da kütüphanede özel bir koleksiyon olarak yer alıyor” diye konuştu.





Eserleri rehber niteliğinde

Törende konuşan Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Naci İnci, Adalet Ağaoğlu’nun eserlerinin sadece edebi birer yapıt olmanın ötesinde olduğunu ifade ederek “Hepimizin çok iyi bildiği üzere Adalet Ağaoğlu, modern edebiyatımıza damgasını vurmuş, eserleriyle toplumumuzun derinliklerine ışık tutmuş bir yazar. Onun yazdığı eserler toplumsal ve bireysel dönüşümlerimizi anlamamıza yardımcı olan birer rehber niteliğinde. Adalet Ağaoğlu’nun eserlerindeki derinlikli karakter analizleri, toplumsal eleştirileri ve özgün anlatım dili, edebiyatımız için çok özel bir yere sahip”dedi.





Adelet Ağaoğlu’nun ailesi

Dar Zamanlar Serisi ile başlıyoruz

Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi Yayın Kurulu Başkanı Prof. Dr. Berat Açıl da şöyle dedi: “ Bu kitaplarla beraber Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi kaldığı yerden devam edecek, yeni yayın dönemine Adalet Ağaoğlu gibi güçlü bir isimle başlamak, yayıncılık faaliyetlerime yayınevimize ivme kazandıracak. Nitekim şimdiden iki yıllık yayın planlamasını da büyük oranda bitirmiş durumdayız.”





Eşyalar aynı düzende muhafaza ediliyor

Boğaziçi Üniversitesi Basılı Kaynaklar ve Koleksiyon Geliştirme Şube Müdürü Emine Hatun Gür ise şunlaır söyledi: “İlk olarak 2001 yılında genel koleksiyonundan kitaplar bağışladı. 2002 yılında Selim İleri, Hilmi Yavuz, Erdal Öz gibi ünlü yazarların bulunduğu 1468 kitaptan oluşan imzalı kitap koleksiyonunu bağışladı. 2010 yılında ise tüm kişisel arşiv ve koleksiyonunu üniversitemize bağışladı. Adalet Ağaoğlu’nun kitaplığından gelen toplam 6075 kitap, kütüphanemizde bir özel koleksiyon olarak bulunuyor. Kişisel arşiv malzemeleri ise kendi tasarımı, tasnifi ve düzeni içinde muhafaza ediliyor.”











