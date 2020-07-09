Ayasofya kararı yarın: Türkiye'nin gözü Danıştay'ın açıklamasında olacak

Türkiye ve İslam dünyasının gözü Danıştay’ın Ayasofya için vereceği kararda. 2 Temmuz’daki duruşmada tarafları dinleyen Danıştay 10. Dairesi, kararını yarın açıklayacak.Danıştay, 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal ederse Ayasofya cami olarak tekrar açılacak.

30 GÜN İÇERİSİNDE AÇILIR

Ayasofya

İdare Yargılama Usulü Kanunu’na göre Danıştay’ın verdiği kararın 30 gün içerisinde yerine getirilmesi gerekiyor.

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2016’DA DAVA AÇILMIŞTI

Vakıflar Tarihi Eserlere ve Çevreye Hizmet Derneği’nin 2016 yılında açtığı dava geçtiğimiz hafta görülmüştü.Davaya katılan dernek başkanı İsmail Kandemir “Ayasofya’nın müzeye dönüştürülmesi mülkiyet hakkına aykırı” dedi. Dernek avukatı Selami Karaman ise, Ayasofya’nın Fatih Sultan Mehmet’in şahsi mülkü olduğunu ve vakfedenin iradesi dışında kullanılamayacağını söyledi.

CUMHURBAŞKANLIĞI AVUKATI: TAKDİR MAHKEMENİN

Davalı Cumhurbaşkanlığı avukatı ise sadece takdiri mahkemeye bıraktıklarını dile getirdi. Cumhurbaşkanlığı avukatı, bunun dışında davalı derneğin iddialarına ilişkin herhangi bir beyanda bulunmadı. Danıştay savcısı da daha önceki görüşünde belirttiği gibi Ayasofya’yı açmanın Bakanlar Kurulu’nun yani Cumhurbaşkanlığının takdirinde olduğunu savunarak, bu nedenle davanın reddine karar verilmesi gerektiğini söylemişti.

OYNAT 00:00 86 yıldır kanayan yara: Ayasofya İstanbul'u fethinin sembollerinden biri olan Ayasofya'nın yeniden cami olarak hizmet verip veremeyeceği merak konusu. Bakanlar Kurulu Kararı ile müze olan Ayasofya ile ilgili son karar Danıştay'ın 2 Temmuz günü vereceği karara bağla. Peki, Fatih Sultan Mehmet'in ibadete açtığı Ayasofya, nasıl müzeye dönüştürüldü? Gelin birlikte inceleyelim.

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86 YIL SONRA TEKRAR CAMİ OLACAK

Tarafların dinlenilmesinin ardından Danıştay 10. Dairesi Başkanı Yılmaz Akçil, kararın daha sonra açıklanacağını belirterek duruşmayı sonlandırmıştı. Daire’nin, Ayasofya’ya ilişkin kararını yarın açıklayabileceği ifade ediliyor. Daire, Ayasofya’yı müzeye dönüştüren Bakanlar Kurulu kararını hukuka aykırı bulur ve söz konusu kararı iptal ederse, Ayasofya’nın 86 yıl sonra tekrar cami yapılmasının önü açılmış olacak.

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Derhal yerine getirilecek

İdare Yargılama Usulü Kanunu uyarınca, Danıştay 10. Daire, Bakanlar Kurulu kararının iptaline hükmeder ve bu karar kesinleşirse, kararın 30 gün içerisinde yerine getirilmesi gerekecek. İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun “Kararların sonuçları” başlıklı 28. maddesinde, “Danıştay, bölge idare mahkemeleri, idare ve vergi mahkemelerinin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idare, gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecburdur. Bu süre hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemez” deniliyor.

FOTOĞRAF 22 100 yıl önce Ayasofya: Cami olduğu yıllara ait bilinmeyen fotoğraflar 1453'te camiye çevrilen, 24 Kasım 1934 tarihinde ise müzeye dönüştürülen Ayasofya Türkiye'nin gündeminde. 916 yıl kilise olarak ibadete açık olan yapı, Fatih Sultan Mehmed'in 1453'te İstanbul'u fethetmesiyle camiye çevrilmişti. Doğu Roma İmparatorluğu'nun İstanbul'da yapmış olduğu en büyük kilise olup aynı yerde üç kez inşa edilen yapı 1931'de kapatılmıştı. 1935 yılından itibaren müze olarak hizmet veren Ayasofya'nın cami olarak kullanıldığı yıllara ait hatıralar ise fotoğraflarda yaşamaya devam ediyor.



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15 Temmuz’a kalmaz

Numan Kurtulmuş

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş Ayasofya kararının 15 Temmuz’a kalmayacağını söyledi. Kurtulmuş, Ayasofya’nın 15 Temmuz’da açılma ihtimaline ilişkin, “İnşallah daha önce açılır. Bana sorarsanız bugün açılsın. Şu an yüksek yargıda olan bir iş. İnşallah yargı bu konuda müspet bir karar verir. Ayasofya’nın ibadete açılmasını bekliyoruz.” dedi.

AÇILMASINI BEKLİYORUZ

Kurtulmuş şunları söyledi: “İnşallah daha önce açılır. Bana sorarsanız bugün açılsın. Şu an yüksek yargıda olan bir iş. İnşallah yargı bu konuda müspet bir karar verir. Ayasofya’nın ibadete açılmasını bekliyoruz. Cumhurbaşkanlığı sistemi başarıyla devam ediyor. Eksikleri noksanları varsa uygulamaya bakılarak uygulamalarda düzenlemeye gidilebilir.”