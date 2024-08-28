Çocuklara yemek verirken ırkçılık yapan Testo Taylan videosuna gelen eleştiriye akıl tutulması cevaplar verdi: Yılanı küçükken ez teröristler de çocuktu

Sosyal medyada ünlenen Testo Taylan son videosunda takipçilerinden tepki topladı. Çocuklara tost dağıttığı sırada nereli olduklarını soran Taylan, 'Türk müsün? O zaman yiyebilirsin' dedi. Videoyu izleyen takipçiler '5 yaşındaki çocuğa da ırkından dolayı kötü bakmazsın' yorumunda bulundu. Bunun üzerine Testo Taylan, 'Yılanı küçükken ez. Teröristler de çocuktu' diyerek ırkçı yorumlarına devam etti.