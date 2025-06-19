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Diyanet yaz Kur'an kursları ne zaman başlayacak? Tarih belli oldu

Diyanet yaz Kur'an kursları ne zaman başlayacak? Tarih belli oldu

15:1219/06/2025, Perşembe
AA
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Kurslarda 4-6 yaş ve 7-14 yaş gruplarına yönelik yarım ve tam gün olmak üzere farklı program seçenekleri sunulacak.
Kurslarda 4-6 yaş ve 7-14 yaş gruplarına yönelik yarım ve tam gün olmak üzere farklı program seçenekleri sunulacak.

Yaz döneminde Kur'an kursları, 30 Haziran Pazartesi günü başlayacak.

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, il ve ilçe müftülüklerince yürütülecek yaz dönemi için Kur'an kursları başvuruları başladı.

Kurslarda 4-6 yaş ve 7-14 yaş gruplarına yönelik yarım ve tam gün olmak üzere farklı program seçenekleri sunulacak.

Kur'an kurslarında ayrıca 10 ile 18 yaş arası öğrenciler için yatılı eğitim imkanı da sağlanacak.



#Diyanet İşleri Başkanlığı
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