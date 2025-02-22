Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Aktüel
Doktorlar kadının gözünün arkasında kalan 5 kontakt lensi çıkarttı: Orada olduğunun farkında bile değildi

Doktorlar kadının gözünün arkasında kalan 5 kontakt lensi çıkarttı: Orada olduğunun farkında bile değildi

14:4622/02/2025, Cumartesi
Diğer
Sonraki haber
Doktorlar, olayın çok 'nadir' olduğunu belirterek, kontakt lens kullananlarda hemifasiyal atrofi riskinin artabileceği konusunda uyardı.
Doktorlar, olayın çok 'nadir' olduğunu belirterek, kontakt lens kullananlarda hemifasiyal atrofi riskinin artabileceği konusunda uyardı.

Doktorlar, tesadüfen şaşırtıcı ve biraz da korkutucu bir keşifte bulunduktan sonra kontakt lens kullanan kişilere uyarıda bulundu. 33 yaşındaki bir kadın yüzünün asimetrisinden rahatsızlık duyduğu için estetik yaptırmak istiyordu. Ancak doktorlar kadının gözünün arkasında sıkışan 5 kontakt lensi fark etti. Asimetrinin bu kontakt lenslerden kaynakladığı ortaya çıktı.

Çin'de yaşayan 33 yaşındaki bir kadın iki gözü arasındaki asimetri nedeniyle estetik müdahale için doktora gitmeye karar verdi.


Gözlerinin daha eşit görünmesini sağlayacak bir işlem istiyordu. Doktorlar herhangi bir sorun olduğunu fark etmediler ve sol gözünün dolgunlaştırılması için sedasyon altında yağ enejksiyonu yapılmasını önerdiler. Daha yakından bakılınca ise bir sorun olduğunu gördüler.

SON DERECE NADİR GÖRÜLÜYOR

Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi dergisinde yayınlanan tıbbi rapora göre, yağ enjeksiyonu işlemi sırasında üst forniksden birkaç şeffaf kontakt lensin varlığı görüldü. Raporda ayrıca, bu rahatsızlığa sahip kişilerde lenslerin yerinden çıkıp göz ile göz kapağı arasındaki boşluklara saklanma riskinin daha yüksek olduğu uyarısı yapıldı.


Doktorlar, olayın çok 'nadir' olduğunu belirterek, kontakt lens kullananlarda hemifasiyal atrofi riskinin artabileceği konusunda uyardı. Tıbbi raporda, "Sol üst göz kapağının çift eversiyonu sonucu toplam beş adet yumuşak kontakt lens bulundu.Ameliyattan sonra hastanın uzun yıllardır kontakt lens kullandığı doğrulandı. Yıllar önce sol kontakt lensini birkaç kez kaybettiğini hatırlıyordu. İlginç bir şekilde, bu cerrahi müdahaleden önce herhangi bir göz semptomu yaşamamıştı" ifadeleri yer aldı.

#Göz
#Lens
#Sağlık

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Emlak Konut kredi ödeme tablosu şekillendi: 0.99 faizli azalan konut kredisi hesaplama ekranı