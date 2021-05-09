​Eli iki kez öpülesi anneler

Kandan değil candan anneler, koruyucu aile olmanın mutluluğunu anlattı. 10 yıl boyunca biyolojik anne olmak için uğraşan 43 yaşındaki Nilüfer Efe, bu duyguyu Sevgi Evi’nde kalan Hilal ile tattı. Nilüfer Efe, hikayesini şöyle anlattı: “Hiç aklımda yokken Başakşehir’deki Sevgi Evi’nde çalışmaya başladım. Kızım Hilal dört yaşında ufacık sarışın bir kız çocuğuydu. Benim çok büyük bir yaramı kapattı.” dedi. Efe, “2013’te kızımı kurum yetkililerle birlikte annesine götürdüğümüzde, onu istemedi. Yedi yaşındaki bir kız çocuğu için yıkım olmuştu. Hilal’le on yılı sevgi evinde geçirdikten sonra bir gün bana sarılıp ‘Ben senin evine gelsem, yatak istemiyorum koltukta yatsam bile olur. Evini ben temizlerim sen yorulmazsın. Beni buradan kimse almayacak zaten’ dedi. O kadar içliydi ki... Eşim de babalığı tatmak ve Hilal’in koruyucu ailesi olmak istediğini söyledi. Annem, kız kardeşlerim tüm aile büyük bir partiyle Hilal’i evde karşıladık. İki yıldır bizimle. Ailem o kadar alıştı ki ona sanki yıllardır bizimle birlikte” şeklinde konuştu.

REKLAM

GÜNDEM Anne sanat, çocuk oyun peşinde olacak

Asena Salman

MANEVİ HUZUR ÇOK ÖNEMLİ

Emekli olduktan sonra koruyucu anne olan 57 yaşındaki Asena Salman “Ben önce bekarların koruyucu aile olabildiğini bilmiyordum. Emekli olduktan sonra bir haber izlerken denk geldim. 2018 yılında hemen gittim başvurumu yaptım. Melis’imle tanışmaya gittim. 11 yaşındaydı. Kurumda ilk karşılaştığımızda içim onun o mahzunluğuna öyle bir ısındı ki.” dedi. Salman şunları söyledi: “Buna nasıl cesaret ettiğimi soranlar oluyor. Hiç zorlanmıyorum. Çocuk doğurmuş olsaydım, belki bu kadar mutlu olmazdım. Manevi huzur çok güzel bir şey. Biri kör biri topal dört tane de kedimiz var. Tek amacım onu okutup güzel yerlere gelmesi. Okuyup iş bulduktan sonra beni arabasıyla gezdirecek.”