Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Hayat Eli iki kez öpülesi anneler
AKTÜEL

Eli iki kez öpülesi anneler

Kandan değil candan anneler, ‘koruyucu aile’ olmanın mutluluğunu yaşıyor. 10 yıl boyunca biyolojik anne olmak için uğraştığını söyleyen 43 yaşındaki Nilüfer Efe, “Kızım Hilal benim büyük bir yaramı kapattı” diyor. 57 yaşındaki emekli Asena Selman ise kızı Melis’in okuyup iş bulduktan sonra kendisini arabasıyla gezdirmesini hayal ediyor.

Ayşe Mine Alioğlu Yeni Şafak
​Eli iki kez öpülesi anneler
Nilüfer Efe (Sağ)

Kandan değil candan anneler, koruyucu aile olmanın mutluluğunu anlattı. 10 yıl boyunca biyolojik anne olmak için uğraşan 43 yaşındaki Nilüfer Efe, bu duyguyu Sevgi Evi’nde kalan Hilal ile tattı. Nilüfer Efe, hikayesini şöyle anlattı: “Hiç aklımda yokken Başakşehir’deki Sevgi Evi’nde çalışmaya başladım. Kızım Hilal dört yaşında ufacık sarışın bir kız çocuğuydu. Benim çok büyük bir yaramı kapattı.” dedi. Efe, “2013’te kızımı kurum yetkililerle birlikte annesine götürdüğümüzde, onu istemedi. Yedi yaşındaki bir kız çocuğu için yıkım olmuştu. Hilal’le on yılı sevgi evinde geçirdikten sonra bir gün bana sarılıp ‘Ben senin evine gelsem, yatak istemiyorum koltukta yatsam bile olur. Evini ben temizlerim sen yorulmazsın. Beni buradan kimse almayacak zaten’ dedi. O kadar içliydi ki... Eşim de babalığı tatmak ve Hilal’in koruyucu ailesi olmak istediğini söyledi. Annem, kız kardeşlerim tüm aile büyük bir partiyle Hilal’i evde karşıladık. İki yıldır bizimle. Ailem o kadar alıştı ki ona sanki yıllardır bizimle birlikte” şeklinde konuştu.

Anne sanat, çocuk oyun peşinde olacak
GÜNDEM
Anne sanat, çocuk oyun peşinde olacak

Asena Salman
Asena Salman

MANEVİ HUZUR ÇOK ÖNEMLİ

  • Emekli olduktan sonra koruyucu anne olan 57 yaşındaki Asena Salman “Ben önce bekarların koruyucu aile olabildiğini bilmiyordum. Emekli olduktan sonra bir haber izlerken denk geldim. 2018 yılında hemen gittim başvurumu yaptım. Melis’imle tanışmaya gittim. 11 yaşındaydı. Kurumda ilk karşılaştığımızda içim onun o mahzunluğuna öyle bir ısındı ki.” dedi. Salman şunları söyledi: “Buna nasıl cesaret ettiğimi soranlar oluyor. Hiç zorlanmıyorum. Çocuk doğurmuş olsaydım, belki bu kadar mutlu olmazdım. Manevi huzur çok güzel bir şey. Biri kör biri topal dört tane de kedimiz var. Tek amacım onu okutup güzel yerlere gelmesi. Okuyup iş bulduktan sonra beni arabasıyla gezdirecek.”

Şehit Eren Bülbül'ün annesi: Harçlığı olmadığı için bana ormandan çiçek toplardı
HAYAT
Şehit Eren Bülbül'ün annesi: Harçlığı olmadığı için bana ormandan çiçek toplardı
Abone Ol Google News
Erzurumsporda ayrılık

Erzurumspor'da ayrılık

​Maç sonu 'umut var' demişti, yollar ayrıldı.
Derbide kazanan Galatasaray

Derbide kazanan Galatasaray

Sarı kırmızılılar, Beşiktaş'ı 3-1 yendi ve şampiyonluk yarışı kızıştı.
Fenerbahçelileriağlatan galibiyet

Fenerbahçelileri
ağlatan galibiyet

Sarı lacivertliler, Enner Valencia'nın 90+6'da attığı golle kazandı.

Felaket senaryosu

Felaket senaryosu

​Puanlar eşitlenirse hangi takım şampiyon olacak?

​Galatasaray'ın golü öncesi verilen aut kararı 'pes' dedirtti.

Hedefinde PKK ve İsrail vardı.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mescid-i Aksa'da yaşananlara ilişkin açıklama.
Golü attı <br>ortalık karıştı

Golü attı
ortalık karıştı

​Fenerbahçeli taraftarları çılgına çeviren an.

​Sağlık Bakanlığı son 24 saati açıkladı.

Mardin'de 6 terörist etkisiz hale getirildi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.