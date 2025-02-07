Erzurum'un sert kış şartlarında çekildi: TRT'nin yeni kısa filmi 'Karayazı' tamamlandı

Yapımcı Abdulhamit Güler ise Karayazı’nın zor şartlarda çekildiğini, bunun için yerel yönetimin ve Tekman’ın Toptepe köyü sakinlerinin desteğinin önemli olduğunu vurguladı.

“Tekman Kaymakamı Hasan Raşit Taşkın, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ve Erzurum’da mihmandarımız olan şehir tanıtım uzmanı Canan Şimşek’e hassaten teşekkür ederiz”