Et nasıl marina edilir? İşte marinasyon sırları ve tarifleri

Eti lezzetli bir hale getirmek için misler gibi tarifle karşınıza çıktık. Enfes yemek tariflerinden et marine için haberimize buyurun...

Öncelikle kırmızı etin başarılı bir şekilde marine edilmesi için tercih edeceğiniz etin kalın olmaması gereklidir. Kalın etlerde sos kullanılmasına rağmen bu sos ete tam olarak işlemeyecektir. Sosu hazırladıktan sonra eti bir poşete ya da tepsiye dizip sosu ete iyice yedirmelidir.

Et bu şekilde 2 saat ya da zaman varsa bir gün boyunca buzdolabında muhafıza etmek daha iyi sonuç almanızı sağlayacaktır. Dolaptan çıkarıp oda sıcaklığına ulaşıncaya kadar bekledikten sonra pişirilmeye hazır olacaktır. Yemeğin tadına ve dokusuna müdahele ettiğimiz marinasyonda kullanılan her malzemenin bir rolü vardır.

HAYAT Bugün ne pişirsem: Birbirinden lezzetli pratik yemek tarifleri

Tuz; etin proteinini modifiye ederken yağ; çözünmeyi sağlar sirke, soda, süt, yoğurt gibi asidik maddeler proteinle reaksiyona girerek etin yumuşamasını sağlar. Pişirdiğiniz etin cinsine göre tercih edeceğiniz yöntem etin kokusundan dokusuna kadar birçok özelliğini etkileyecektir. Yazımızda kırmızı eti nasıl marine edeceğinizle ilgili sık sorulan sorulara, ünlü şeflerin efsane marinasyon tekniklerinden tiyolar ve ipuçları bulacaksınız.

Kuşbaşı Et Nasıl Marine Edilir?

Öncelikle kuşbaşı türündeki eti geniş bir kaba alarak başlayalım. Bundan hemen sonra da ete zeytinyağını yedirelim. Aynı zamanda ete nefis bir aroma kazandıran kimyon, tuz, karabiber ve kekik gibi baharatları ekleyerek dinlendirmek üzere buzdolabına kaldırın. Soğan ve sarımsak koymak da ete oldukça lezzet verecektir. Tüm bu karışım buzdolabında en az 4 saat bekledikten sonra etiniz pişirilmeye hazır hale gelecektir.

REKLAM

HAYAT Patlıcan yemekleri tarifi: Etli ve etsiz patlıcan yemeği nasıl yapılır?

Bonfile Et Nasıl Marine Edilir?

Bonfile et marinesi için öncelikle geniş bir kap gereklidir. Bıçağın kenarıyla ezdiğiniz sarımsakları kaba eklediğiniz zeytinyağına iyice yedirin. Karışımı birbirine yedirerek sarımsağın aromasını en üst seviyeye çıkarmış oluruz. Bundan sonra bonfile etleri bu kaba dizin ve eklemek istediğiniz baharatları da ekleyerek işlemini tamamlayın. Uzun bekleme süresine ihtiyaç duymayan bonfile et pişmeye hazır olacaktır.

Pirzola Et Nasıl Marine Edilir?

Pirzola et marine konusunda en çok dikkat edilmesi gereken et türüdür. Her şeyden önce yine sizin damak zevkinize bağlı olarak bir baharat karışımı yaparak işe başlayın.

HAYAT Makarna tarifleri: Farklı ve pratik makarna nasıl yapılır?

Bu karışımı güzelce harmanladıktan sonra yoğurtla bu karışımı bir araya getirmek yapacağınız en isabetli adım olacak. En son adım olarak da pirzola eti bu lezzetli karışımla birleştirmek olacak. Buzdolabında en az 2-3 saat beklettikten sonra dinlenen pirzolanız pişmeye hazır hale getirecektir.