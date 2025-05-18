Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Aktüel
Genç çiftçi yapay zekayla yumurtada kalite ve verimi hedefliyor

Genç çiftçi yapay zekayla yumurtada kalite ve verimi hedefliyor

12:2318/05/2025, Pazar
G: 18/05/2025, Pazar
AA
Sonraki haber
Yumurta tavuğu yetiştiricisi genç çiftçi üretim kalitesini yapay zekayla artıracak
Yumurta tavuğu yetiştiricisi genç çiftçi üretim kalitesini yapay zekayla artıracak

Balıkesir'de yumurta tavuk üretimi yapan Tarım Orman Gençlik Konseyi Üyesi Esra Özder Çakmak, üretim kalitesini artırmak için yapay zeka uygulamalarını kullanmayı hedefliyor. Çakmak, "Tarımda dijitalleşme ve yapay zeka uygulamalarını işletmemizde kullanmak istiyoruz. Bu tarz uygulamalar zaman tasarrufu da sağlıyor" dedi.

Balıkesir'de 3. kuşaktır çiftçilik yaptıklarını dile getiren Çakmak, gıda mühendisi olduğunu ve 2014'ten bu yana tarım sektöründe faaliyet gösterdiğini söyledi.

Çakmak, üniversitede yurt dışını da deneyimlediğine işaret ederek, "Bu deneyimim mesleğe bakış açımı değiştirdi. Mezun olunca hemen aile işletmesinde çalışmadım, kurumsal hayatı da deneyimledim. Kanatlı sektöründe faaliyet gösteren kurumsal bir işletmede gıda mühendisi olarak çalışmaya başladım. Gerçek üretim hattını gördüm. Yeni mezun biri olarak bu tecrübe bana çok şey kattı. Şu anda aile işletmemizde yumurta tavukçuluğu üretiminde çalışıyorum." dedi.

Yumurta üretiminde hayvan refahının önemine dikkati çeken Çakmak, doğru beslenmenin ve uygun şartların yumurta verimi için kritik olduğunu anlattı.

Çakmak, yumurta dışında zeytin üretimi de yaptıklarını dile getirerek, "Meyve üretimimiz de var. 2 bin dönüm arazi işliyoruz. Öte yandan 1000'in üzerinde küçükbaş hayvan besliyoruz." diye konuştu.

"Çevre dostu üretim yapıyoruz"

Çevre dostu üretim yaptıklarını belirten Çakmak, "Yatırım yaparak işletmemizi büyütüyoruz. Çatımızda güneş enerjisi sistemlerimiz var. Çevre dostu üretim yapıyoruz. Dönüşümsel ekonomiye katkı sağlıyoruz. Gübre atığını da biyogaz enerjisine dönüştüren bir işletmeye gönderiyoruz. Karbon ayak izimizi düşürüyoruz." ifadelerini kullandı.

Çakmak, tarım sektöründe yenilikçi olmaya çalıştıklarının altını çizerek, "Tarımda dijitalleşme ve yapay zeka uygulamalarını işletmemizde kullanmak istiyoruz. Bu tarz uygulamalar daha kaliteli üretimi destekliyor. Zaman tasarrufu da sağlıyor." değerlendirmesinde bulundu.







#Esra Özder Çakmak
#Tarım Orman Gençlik Konseyi
#yumurta
#yapay zeka
#çiftçi
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
19 Mayıs’ta noterler açık mı?