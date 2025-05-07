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Bakımevlerine yapay zeka önlemi

Bakımevlerine yapay zeka önlemi

Nazife Bardak
04:007/05/2025, Çarşamba
G: 7/05/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde engelli, yaşlı ve çocuklara yönelik faaliyet gösteren kuruluşlarda yapay zekâ destekli önlemler alınıyor. Yapay zekâ destekli izleme ve güvenlik sistemlerinin kullanımına ilişkin proje çalışmalarına başlandı. Engelli, yaşlı ve çocuklara hizmet sunan bakım kuruluşlarında ihmal, istismar, şiddet, yangın ve afet gibi durumların tespiti, güvenlik ve hizmet kalitesinin arttırılmasını sağlamak amacıyla yapay zekâ destekli izleme ve uyarı sistemleri kullanılacak.

Bakanlığa bağlı hizmet veren bakım merkezlerinde yaşanabilecek olası olumsuz durumlar sistem sayesinde erkenden tespit edilebilecek. Böylece olası vakalara erken müdahale imkânı sağlanacak. Sistemin uygulanmaya başlamasıyla ihmal, istismar, şiddet, yangın ve afet gibi durumlarda görevlileri uyaran sistem müdahale için de zaman kazandıracak. Uygulanabilirliği açısından altyapı uyumluluğu ön testleri devam eden projenin bu yıl içerisinde pilot bölgelerde devreye alınması bekleniyor.


#yapay zeka
#bakımevi
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