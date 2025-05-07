Bakımevlerine yapay zeka önlemi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde engelli, yaşlı ve çocuklara yönelik faaliyet gösteren kuruluşlarda yapay zekâ destekli önlemler alınıyor. Yapay zekâ destekli izleme ve güvenlik sistemlerinin kullanımına ilişkin proje çalışmalarına başlandı. Engelli, yaşlı ve çocuklara hizmet sunan bakım kuruluşlarında ihmal, istismar, şiddet, yangın ve afet gibi durumların tespiti, güvenlik ve hizmet kalitesinin arttırılmasını sağlamak amacıyla yapay zekâ destekli izleme ve uyarı sistemleri kullanılacak.