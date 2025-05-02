Hastalara 'yapay zeka yerine doktorunuza danışın' önerisi

Karabulut, hiçbir zaman yapay zeka modellerine hastaları tek başına emanet etmeyeceklerini belirterek, "Hekimlik bir sanat, yapay zekaya sanatı öğretemeyiz. Ama yapay zekadan çok istifade edip hastalarımızı daha güvenli yani mesleğin hızını, kalitesini, hastaların doğru zamanda doğru ilaca hata oranları daha azalmış bir şekilde ulaşmasını sağlayabiliriz." diye konuştu.

"İnsanlarımız Google'a yazarak, hiçbir şekilde bilim insanlarının süzgecinden geçmemiş bilgilerle kendilerini değişik psikolojiye sokuyor. Şimdi de kendi verilerini bir yapay zeka modellemesine yükleyerek, yapay zekanın kendileri hakkında yorum yapmalarını istiyorlar. Biz şunu öneriyoruz: Medikal anlamda bazı derneklerin ya da dünyadaki sağlık otoritelerinin onay vermediği sürece bu tür yapay zeka modellerine güvenmesinler. Biz hastalarımıza 'Google'dan bilgi almayın, doktorunuzdan bilgi alın' diyorduk. Şimdi de 'yapay zekadan bilgi almayın, doktorunuzun onay verdiği yapay zeka modellerini kullanın' diyoruz. Çünkü çok büyük üzüntüler, gereksiz kaoslar, kendileri hakkında verilmiş saçma sapan hükümlerle karşılaşıyoruz. Ondan da uzak dursunlar. Sanal bir yapay zeka modellemesi, etkinliği ve güvenilirliği ispatlanmamış bir yapay zeka modellemesi onlara hizmet etmez."