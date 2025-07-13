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Gönenli Recep Amca 100'üncü yaşını kutladı

Gönenli Recep Amca 100'üncü yaşını kutladı

15:1413/07/2025, Pazar
IHA
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Recep Ercan
Recep Ercan

Gönen'in Üzümlü Mahallesi'nde yaşayan Recep Ercan, 100 yaşına girdi. Hayatı boyunca çiftçilik yapan ve bir dönem de mahalle muhtarlığı görevinde bulunan Ercan için köyde anlamlı bir doğum günü kutlaması düzenlendi.

Baıkesir Gönen'de yaşayan 3 çocuk babası olan Recep Ercan'ın 8 torunu ve 8 de torun çocuğu bulunuyor. Asırlık çınar, sağlıklı yaşamın sırrını "üzülmemek, doğal beslenmek ve yoğurt, ayran ile sebzeyi sofradan eksik etmemek" olarak açıklıyor.


Recep Ercan'ın ailesi ve komşuları tarafından düzenlenen doğum günü kutlamasında duygu dolu anlar yaşandı.




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