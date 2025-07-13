Gönenli Recep Amca 100'üncü yaşını kutladı

Baıkesir Gönen'de yaşayan 3 çocuk babası olan Recep Ercan'ın 8 torunu ve 8 de torun çocuğu bulunuyor. Asırlık çınar, sağlıklı yaşamın sırrını "üzülmemek, doğal beslenmek ve yoğurt, ayran ile sebzeyi sofradan eksik etmemek" olarak açıklıyor.