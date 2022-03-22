Hayat Habertürk TVde büyük skandal Ayet ve hadislerle dalga geçen Ahmet Arslana tepki yağıyor
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Habertürk TV'de büyük skandal: Ayet ve hadislerle dalga geçen Ahmet Arslan'a tepki yağıyor

Habertürk TV'de Fatih Altaylı'nın sunduğu Teke Tek Bilim programında büyük bir skandal yaşandı. Din ve felsefe ilişkisini anlatırken Kur’an-ı Kerim’de yer alan ayetler ile dalga geçen, hadislerin uydurma olduğunu söyleyen ve inanmadığını alaycı bir üslupla anlatan program konuğu Prof. Dr. Ahmet Arslan, ekran başındakilerin tepkisini çekti. Sosyal medya kullanıcıları, Arslan'ın sözlerine sessiz kalan Altaylı'yı da eleştirdi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Habertürk TVde büyük skandal: Ayet ve hadislerle dalga geçen Ahmet Arslana tepki yağıyor
Fatih Altaylı - Ahmet Arslan

Fatih Altaylı’nın Habertürk'teki Teke Tek Bilim programına katılan Felsefe Profesörü Ahmet Arslan, din ve felsefe ilişkisini yorumlarken Allah’ın ayetleri ile dalga geçti.

Kur’an-ı Kerim’de yer alan ayetlerden alaycı bir şekilde bahseden ve inanmadığını söyleyen program konuğu Prof. Dr. Ahmet Arslan, ekran başındakilerin tepkisini çekti.

ALTAYLI MÜDAHALE ETMEDİ

Profesörün alaycı tavrını Fatih Altaylı’nın sadece izlemekle yetinmesi ise eleştiri konusu oldu. Sosyal medya kullanıcıları, Altaylı'nın olaya müdahale etmesi gerektiğini belirtti.

'DOĞRU OLMADIĞINI GÖRÜYORUM(!)'

Kuran-ı Kerim'deki ayetlerle ilgili Arslan, "Hep söylerler Kur'an'da ne güzel ayetler var: Düşünmezler mi, tefekkür etmezler mi, falan filan. Düşünsünler tefekkür etsinler evet. İşte benim söylediğim yukardan getirdiğim şeylerin ne kadar doğru olduğunu görecekler. E kusura bakmasın ama ben de doğru olmadığını görüyorum" ifadelerini kullandı.

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HADİSE 'BUNLAR HEP UYDURMA LAFLAR(!)' DEDİ

Arslan "Hani vardır ya, tabi bunlar hep uydurma laflar, "Efendim ilim Çin’de bile olsa arayınız" Yani burada kastettiği ilim, normal doğal bilim mi, astronomi mi, matematik mi, jeoloji mi, fizik mi, hangi bilim? Kur'an bilimi. Kur'an bilimi denilen şey ne? Kur'an bilimi şey işte. Orada yazılan şeyler. Tanrı ile evren arasındaki şey. Başlangıçta, geldiği toplum çok parlak düzeyde bir toplum değil. O insanlara bilgiyle ilgili daha olumlu bir tutum takınma imkanı vermiş. Ama sınırlı. Bir noktaya geldikten sonra o bilgi onlar için zararlı, gereksiz, muzır olmuş" dedi.

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'İSLAMİYET 'İN BAŞI, ORTASI, SONU YALAN(!)'

Prof. Dr. Ahmet Arslan, daha önceki konuşmalarında da, "İslamiyetin başı, ortası, sonu her yeri yalandır. Yalan üstüne yalan, inanılır gibi değildir" gibi ifadelerini kullanmıştı.

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