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Hayat

Her olayda paylaşımda bulunan sözde muhalifler ve sanat camiası Disney konusunda sessizliğini koruyor

Disney Plus’ın sekiz milyon dolar harcadığı ve ABD’deki Ermeni lobisinin baskısı sonucu yayınlamaktan vazgeçtiği “Atatürk” dizisinin FOX TV'de yayınlanmasına karar verildi. Kamuoyunun tepkisine yol açan bu kararın ardından RTÜK, Disney Plus'tan savunmasını istedi. Hemen her olaya sosyal medya hesaplarından tepki gösteren sözde muhalifler ve sanat camiası ise Ermeni lobisine boyun eğen Disney Plus'a karşı ses çıkarmadı.

11:00 . 2/08/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Her konuda paylaşım yapan sanat camiası, Atatürk dizisini Ermeni lobisine boyun eğerek yayınlamama kararı alan Disney Plus'a sessiz kaldı.

Her konuda paylaşım yapan sanat camiası, Atatürk dizisini Ermeni lobisine boyun eğerek yayınlamama kararı alan Disney Plus'a sessiz kaldı.

Ermeni lobileri, uzun zamandır Disney Plus’a 'savaş suçlusu ve soykırımcı' olarak gösterdikleri Atatürk’ü öven bir diziyi yayınlamaması için baskı yapıyordu.

Bu baskılar sonuç verdi ve Disney Plus, Atatürk dizisini tüm dünyanın izleyebileceği platformlarında değil sadece Türkiye’den izlenebilecek FOX TV'de yayınlama kararı aldı.

RTÜK inceleme başlattı

Kamuoyunun tepkisine yol açan bu kararın ardından vatandaşlar Disney Plus üyeliklerini iptal etmeye başladı ve sosyal medyada '
DisneyBoykot
' etiketi gündem oldu.
Gelen tepkiler sonrası
RTÜK harekete geçerek Disney Plus'ın savunmasının alınmasına ve inceleme başlatılmasına karar verdi.

Sözde muhalifler ve sanat camiası sessiz

Hemen her olaya sosyal medya hesaplarından tepki gösteren sözde muhalifler ve sanat camiası ise Ermeni lobisine boyun eğen Disney Plus'a karşı ses çıkarmadı.

Sosyal medyada hükümeti suçlayabilecekleri her konuda tweet atan
Berna Laçin, Tarkan, Şahan Gökbakar, Cem Yılmaz ve Fazıl Say
gibi isimlerden tek bir tweet bile gelmediği görüldü.

Bu isimler arasında yer alan Tarkan, geçtiğimiz aylarda Disney Plus reklamında oynamıştı. Şahan Gökbakar ise Recep İvedik filminin yayın haklarını Disney'e satmıştı.



#Disney Plus
#Atatürk
#Dizi
#Berna Laçin
#Tarkan
#Şahan Gökbakar
#Cem Yılmaz
1 saat önce
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