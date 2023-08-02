Her olayda paylaşımda bulunan sözde muhalifler ve sanat camiası Disney konusunda sessizliğini koruyor

Her konuda paylaşım yapan sanat camiası, Atatürk dizisini Ermeni lobisine boyun eğerek yayınlamama kararı alan Disney Plus'a sessiz kaldı.
Ermeni lobileri, uzun zamandır Disney Plus’a 'savaş suçlusu ve soykırımcı' olarak gösterdikleri Atatürk’ü öven bir diziyi yayınlamaması için baskı yapıyordu.
Bu baskılar sonuç verdi ve Disney Plus, Atatürk dizisini tüm dünyanın izleyebileceği platformlarında değil sadece Türkiye’den izlenebilecek FOX TV'de yayınlama kararı aldı.
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Sözde muhalifler ve sanat camiası sessiz
Hemen her olaya sosyal medya hesaplarından tepki gösteren sözde muhalifler ve sanat camiası ise Ermeni lobisine boyun eğen Disney Plus'a karşı ses çıkarmadı.
Bu isimler arasında yer alan Tarkan, geçtiğimiz aylarda Disney Plus reklamında oynamıştı. Şahan Gökbakar ise Recep İvedik filminin yayın haklarını Disney'e satmıştı.