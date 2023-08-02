Her olayda paylaşımda bulunan sözde muhalifler ve sanat camiası Disney konusunda sessizliğini koruyor

Yeni Şafak’ın, Disney Plus’ın “Atatürk” dizisini ABD’deki Ermeni lobisinin tepkisinden çekinerek sadece Türkiye’deki sinemalarda yayınlayacağını duyurması gündem oldu. Sosyal medyada tepki yükselince Disney, “Atatürkçüleri” mutlu edecek formül geliştirdi. Dizi önce 29 Ekim’de Disney’in kardeş kuruluşu Fox TV’de ücretsiz ve “Tüm Türkiye’ye armağan” sloganıyla yayınlanacak ardından sinemada olacak. Böylece küresel pazar için çekilen dizi “yerel” film olacak ve harcanan 8 milyon dolar yakılacak.