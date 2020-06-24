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Hayat Hülya Avşardan skandal sözler Peçelileri görünce kızıma bak öcü diyordum
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Hülya Avşar'dan skandal sözler: Peçelileri görünce kızıma 'bak öcü' diyordum

Hülya Avşar'dan skandal sözler: Peçelileri görünce kızıma 'bak öcü' diyordum

Hülya Avşar, Kaya Çilingiroğlu ve kızı Zehra ile beraber yemeğe çıktı. Magazin muhabirleriyle de kısa bir sohbet eden Avşar'ın 'peçe' açıklamaları ise olay oldu. Avşar, "Ben şimdi anlıyorum neden peçe takıyorlarmış. Çok uyanıklarmış. Bunların başımıza geleceğini biliyorlarmış. O kadar kıyamet kopardık, ben yazılar yazdım. Zehra görmüştü bir tanesini "öcü" demiştim. Korkmuştu" dedi.

Haber Merkezi Diğer
Hülya Avşar, bir mekan çıkışında basın mensuplarına skandal açıklamalarda bulundu.
Hülya Avşar, bir mekan çıkışında basın mensuplarına skandal açıklamalarda bulundu.

Babalar Günü sebebiyle geç de olsa bir kutlama yemeği yiyen Kaya Çilingiroğlu, Zehra Çilingiroğlu ve Hülya Avşar, çıkışta magazin muhabirleriyle sohbet etti. Daha önce maskesiz bir şekilde sahilde yürürken görüntülenmesiyle olay olan Hülya Avşar, bu kez basın mensuplarının karşısına siyah maskesiyle beraber çıktı ve 'peçe' yorumuyla olay oldu.

RTÜK Hülya Avşar'ın skandal sözlerini affetmedi
HAYAT
RTÜK Hülya Avşar'ın skandal sözlerini affetmedi

İşte Avşar'ın TV100'e yaptığı açıklamalar:

"ÇOK UYANIKLARMIŞ"

  • "Ben şimdi anlıyorum neden peçe takıyorlarmış. Çok uyanıklarmış. Bunların başımıza geleceğini biliyorlarmış. O kadar kıyamet kopardık, ben yazılar yazdım. Zehra görmüştü bir tanesini "öcü" demiştim. Korkmuştu.''

Hülya Avşar'dan skandal sözler: Peçelileri görünce kızıma 'bak öcü' diyordum
OYNAT
Hülya Avşar'dan skandal sözler: Peçelileri görünce kızıma 'bak öcü' diyordum
Hülya Avşar, Kaya Çilingiroğlu ve kızı Zehra ile beraber yemeğe çıktı. Magazin muhabirleriyle de kısa bir sohbet eden Avşar 'peçe' takanlar hakkında skandal cümleler kurdu.

''Bazen böyle tamamen kapanıyorlar ya. Kusura bakmasınlar. Dolayısıyla bununla ilgili yazılar yazmıştım. Daha beyaz çarşaf da olabilir falan diye... Sonunda gördünüz mü? Biz de taktık peçeyi...''

''Fakat nasıl yemek yiyorlarmış onu da öğrendim. Zormuş da.... Tabii ki gerçekten şuna inanıyorum ki çok zor hayatları varmış. Bir kere sıcak... Yemek yemek zor. Allah kolaylık versin..."

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