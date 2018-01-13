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İbrahim Kalın: Ara Güler'in fotoğraflarında hikaye var

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, "Ara Güler hikaye anlatan fotoğraflar çekiyor, İstanbul'un hikayesini anlatıyor, Afrodisyas'ın, Dali'nin, Picasso'nun hikayesini anlatıyor" dedi.

Haber MerkeziAA
Ara Güler, fotoğraflarının yer aldığı kitabı İbrahim Kalın için imzaladı.
Ara Güler, fotoğraflarının yer aldığı kitabı İbrahim Kalın için imzaladı.

Üsküdar Belediyesi tarafından "Foto Muhabiri Ara Güler'e Vefa Gecesi" düzenlendi.

Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programda konuşan Ara Güler, dünyada en mühim bilginin tarih olduğunu, çünkü ancak tarih ile geçmişin öğrenilebileceğini söyledi.

Amerikalı bir gazetecinin yanında yetiştiğini dile getiren Güler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğraflarını çekmesine ilişkin, "Bir gün bir yere gittik. Bir şey alıyordum. Orada bana yakın oldu. Bir süre evine gittim. Resimlerini çektim. Bugün de gelir diye düşündüm, gelmedi. Bugüne kadar kaç cumhurbaşkanı geçti bizden, 20 tane, 30 tane geçti. Bir tanesi de kafa tutmadı ya kimseye. Yani onun o tarafı hoşuma gidiyor. Niye çekinsin ki biz devletiz be, Osmanlı'dan geliyoruz biz. Uygur yazılarını Moğolistan'da çektim. Bütün bunlar var. Onların nesi var? Zavallı Amerika'nın nesi var?" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ise konuşmasında, Güler'in sözünün altını çizerek, "Foto muhabirliği tarihe düşürülmüş bir kayıt, tarihi dondurmak, o anı yakalamak aslında, bizim medeniyetimizin çok önemli değerlerinden birisine atıfta bulunuyor." ifadesini kullandı.

Fotoğraf karelerinde anı yakalamanın önemine vurgu yapan Kalın, şöyle devam etti:

  • "Fotoğraf karelerinde o an, tarihi bir an da olabilir, yoğurtçunun anı da, 1952'de, 1988'de, 2018'de de olabilir ama o an öyle bir şeydir ki sizin iradenizin dışında bir şeydir. O an gelir ve size adeta 'ben geldim' der ve sanatkar ruhlu ya da alıcısı açık olan kişi, sanatçı, fotoğrafçı her neyse o anı yakalar. Bu bir müzisyen olur, besteye dönüşür. Bir fotoğrafçı olur, fotoğraf karesine dönüşür, bir yönetmen olur, filme dönüşür vesaire. Bu özellikle her şeyin subjektifize edildiği bu çağda aslında üzerinde çokça düşünmemiz gereken bir şey. Ortada bizi aşan bir gerçeklik var. Biz o gerçekliğin bir parçasıyız."

"İstanbul'un hikayesini anlatıyor"

İbrahim Kalın, Ara Güler'in hikaye anlatan fotoğraflar çektiğine işaret ederek, "İstanbul'un hikayesini anlatıyor, Afrodisyas'ın, Dali'nin, Picasso'nun hikayesini anlatıyor. Bu, hakikaten bizim üzerinde çok kafa yormamız gereken bir şey. Çünkü biz hikayeleri, masalları olan bir coğrafyanın çocuklarıyız. Biz büyük hikayeleri, masalları, destanları olan bir milletiz ama bugün hikaye anlatmayı unuttuk. Eskiler buna tahkiye sanatı derdi, hikaye anlatma sanatı. Hikayelerimizi unuttuk. Düşünün, Binbir Gece Masalları'ndan Leyla ile Mecnun'a, Yusuf ile Züleyha'ya, Mem u Zin'e, onlarca hikayeye kadar. Bunlar bizi var eden tasavvurumuzu inşa eden büyük hikayeler, anlatılar ve bunlar yüzlerce yıla yayılmış, inşa edilmiş, her nesil tarafından üretilmiş hikayeler." şeklinde konuştu.

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen de Güler'in fotoğraflarında hayatın içinden birçok duygunun yer aldığını vurgulayarak, "Onun objektifinden yansıyanlar bazen yorgun bir şehri, bazen çetin bir mücadeleyi, bazen tükenmez bir umudu ve bazen de sadece mutluluğu anlatır." dedi.

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