Kanserle mücadele eden ve yaklaşık iki hafta boyunca hastanede tedavi gören İlahiyatçı Yusuf Kavaklı Hoca, dün yoğun bakıma alınmıştı. Kavaklı'nın bugün vefat ettiği öğrenildi.
Cenaze namazı, yarın (15 Haziran Cumartesi) öğle namazını müteakip Fatih Camii'nde kılınacak.
Yusuf Kavaklı kimdir?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan başsağlığı mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından yayınladığı mesajında, "Vefatını üzüntüyle öğrendiğim ilahiyatçı Yusuf Kavaklı hocamıza Allah’tan rahmet niyaz ediyor, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun" dedi.