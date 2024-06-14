17 Aralık 1975 tarihinde Bayrampaşa Endüstri Meslek Lisesi'nde Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni olarak atanarak göreve başladı ve 1977 yılı Temmuz ayında Zeytinburnu İmam Hatip Lisesi'ne tayin edildi. 1977-1979 yılları arasında Zeytinburnu İmam Hatip Lisesi'nde öğretmenlik ve müdür yardımcılığı görevlerini üstlendi. 1 Ağustos 1979-30 Kasım 1980 tarihleri arasında askerlik görevini yedek subay olarak Ankara-Mamak-229. Piyade Alayı'nda tamamladı.