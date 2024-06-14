Hayat

İlahiyatçı Yusuf Kavaklı Hakk'ın rahmetine yürüdü

Uzun bir süredir kanser tedavisi gören ilahiyatçı Yusuf Kavaklı Hoca, hayatını kaybetti. Kavaklı, yarın öğle namazını müteakip Fatih Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından yayınladığı mesajında, "Vefatını üzüntüyle öğrendiğim ilahiyatçı Yusuf Kavaklı hocamıza Allah’tan rahmet niyaz ediyor, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun" dedi.

Pınar Görgü
13:10 - 14/06/2024 Cuma
Güncelleme: 14:00 - 14/06/2024 Cuma
Yeni Şafak
Kanser tedavisi gören ilahiyatçı Yusuf Kavaklı Hoca, hayatını kaybetti.
Kanser tedavisi gören ilahiyatçı Yusuf Kavaklı Hoca, hayatını kaybetti.

Kanserle mücadele eden ve yaklaşık iki hafta boyunca hastanede tedavi gören İlahiyatçı Yusuf Kavaklı Hoca, dün yoğun bakıma alınmıştı. Kavaklı'nın bugün vefat ettiği öğrenildi.


Cenaze namazı, yarın (15 Haziran Cumartesi) öğle namazını müteakip Fatih Camii'nde kılınacak.

Yusuf Kavaklı kimdir?

Yusuf Kavaklı, 1946 yılında Sivas'ta doğdu ve ilkokulu köyünde tamamladı. 1970 yılında İstanbul İmam-Hatip Lisesi'nden, 1974 yılında ise İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü'nden mezun oldu. 24 Ağustos 1966 tarihinde Eyüp Müftülüğü'ne bağlı Bayrampaşa Kartaltepe Çift Şerefeli Cami’de İmam-Hatip olarak göreve başladı.

17 Aralık 1975 tarihinde Bayrampaşa Endüstri Meslek Lisesi'nde Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni olarak atanarak göreve başladı ve 1977 yılı Temmuz ayında Zeytinburnu İmam Hatip Lisesi'ne tayin edildi. 1977-1979 yılları arasında Zeytinburnu İmam Hatip Lisesi'nde öğretmenlik ve müdür yardımcılığı görevlerini üstlendi. 1 Ağustos 1979-30 Kasım 1980 tarihleri arasında askerlik görevini yedek subay olarak Ankara-Mamak-229. Piyade Alayı'nda tamamladı.

Askerlik hizmetini tamamladıktan sonra Diyanet İşleri Başkanlığı denetçi imtihanına giren Kavaklı, 1981 yılında İstanbul Bakırköy Müftülüğü'ne murakıp olarak atandı. 1982 yılında Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Belçika'ya Din Dersi Öğretmeni olarak gönderildi ve 1982-1986 yılları arasında Belçika'da din dersi öğretmenliği yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından yayınladığı mesajında, "Vefatını üzüntüyle öğrendiğim ilahiyatçı Yusuf Kavaklı hocamıza Allah’tan rahmet niyaz ediyor, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun" dedi.




#Yusuf Kavaklı
#televizyon
#ilahiyat
2 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
3600 EK GÖSTERGE SON DURUM: 3600 ek gösterge 1. derece memur düzenlemesi Meclis'ten geçti mi?