İlme adanmış bir hayat: Prof. Dr. Fuat Sezgin vefatının sene-i devriyesinde kabri başında yad edildi

İslam bilim ve teknoloji tarihi alanındaki araştırmalarıyla tüm dünyada saygın bir yer edinen Prof. Dr. Fuat Sezgin, vefatının 7. yılında kabri başında anıldı. Gülhane Parkı içerisinde yer alan İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi’nin yanında bulunan kabri başındaki anma programında Prof. Dr. Fuat Sezgin’in ilim mirasının gelecek nesillere aktarılmasının önemi vurgulandı.

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdurrahman Özdemir’in Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda, Prof. Dr. Fuat Sezgin’in ilme adanmış hayatı, İslam bilim tarihine yaptığı katkılar ve insanlığa kazandırdığı eserler de hatırlatıldı.

Anma törenine İstanbul Vali Yardımcısı Hasan Gözen başta olmak üzere, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nevzat Şimşek, Yazma Eserler Kurumu Başkanı Dr. Coşkun Yılmaz, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Keskin, İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı (İBTAV) Yönetim Kurulu ve Mütevelli Heyeti Başkanı Mecit Çetinkaya, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Bilim Tarihi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mustafa Kaçar, Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Enstitüsü Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Nihal Özdemir ve Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Bilim Tarihi Bölümü öğrencileri katıldı. Program, edilen duaların ardından sona erdi.











