Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Hayat İma ile namaz nasıl kılınır? Gözle ima ederek namaz kılınabilir mi?
DİNİ BİLGİLER

İma ile namaz nasıl kılınır? Gözle ima ederek namaz kılınabilir mi?

İma ile namaz nasıl kılınır? Gözle ima ederek namaz kılınabilir mi? Dinimizde sorumluluklar kulun gücüne göre belirlenmiş, gücü aşan durumlar için kolaylaştırma esası getirilmiştir. Hastalık da bu kolaylaştırma sebepleri arasında yer almaktadır. Hz. Peygamber (s.a.s.), "Namazı ayakta kıl, güç yetiremezsen oturarak kıl, buna da güç yetiremezsen yan üzere yaslanarak kıl" buyurmuşlardır. ima ile namaz nasıl kılınır? Gözle ima ederek namaz kılınabilir mi? sorularına Diyanetin yanıtı haberimizde.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Namaz kılmak, İslam'ın 5 şartından birisidir.
Namaz kılmak, İslam'ın 5 şartından birisidir.

"Dinimizde sorumluluklar kulun gücüne göre belirlenmiş, gücü aşan durumlar için kolaylaştırma esası getirilmiştir. Hastalık da bu kolaylaştırma sebepleri arasında yer almaktadır. Hz. Peygamber (s.a.s.), “Namazı ayakta kıl, güç yetiremezsen oturarak kıl, buna da güç yetiremezsen yan üzere yaslanarak kıl.” (Buhârî, Taksîru’s-salât, 19) buyurmuşlardır.

Peki "İma ile namaz nasıl kılınır? Gözle ima ederek namaz kılınabilir mi?" İşte Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığının yanıtı:

İma ile namaz nasıl kılınır?

  • Rükû veya secde etmeye gücü yetmeyen kimse îmâ ile namaz kılar. Îmâ, rükû ve secde yerine başla işaret etmek demektir. Îmâ ile namaz kılan kişi rükû için başını biraz eğer, secde için ise rükûdan biraz daha fazla eğer. Secdede başını yere koyamayan kimsenin, bir şeyi başına kaldırarak ona secde etmesi caiz değildir. Bir kişi ayakta durmaya gücü yettiği hâlde, rükû ve secdeye gücü yetmiyorsa, ayakta veya oturarak îmâ edebilir; ancak oturarak îmâ etmesi daha uygundur (Merğînânî, el-Hidâye, II, 83-87).
  • Rükû veya secde etmeye gücü yetmeyen kişi, rahatsızlığı sebebiyle ayaklarını yana veya kıbleye uzatarak da olsa yere oturamıyorsa, ayakta veya tabure, sandalye, sedir vb. yerlere oturarak namazını îmâ ile kılabilir. Oturmaya da gücü yetmeyen kişi, sırt üstü yatarak veya yana yaslanarak îmâ eder.

Gözle ima ederek namaz kılınabilir mi?

Hanefîlere göre îmâ mutlaka baş ile yapılmalıdır. Başı ile îmâ etmeye gücü yetmeyen kimse namazını kazaya bırakır; gözleri, kaşları veya kalbiyle îmâ ederek namaz kılamaz (Merğînânî, el-Hidâye, II, 83-85; Mevsılî, el-İhtiyâr, I, 260).

Hanefîlerden Züfer’e ve Şafii mezhebine göre ise başıyla îma etmeye gücü yetmeyen kimse gözüyle îma ederek namazlarını kılar. Gözle de îmaya gücü yetmezse kalbiyle namazlarını kılar. Yani kalben kendisini namazda hayal eder ve okuması gereken duaları okur. Daha sonra bu şekilde kıldığı namazları kaza etmesi de gerekmez. Ancak daha sonra ayakta kılabilecek şekilde sağlığına kavuşursa kalp ve göz ile kıldığı namazları iade etmesi müstehap olur (Serahsî, el-Mebsût, I, 217; Mevsılî, el-İhtiyâr, I, 260; Remlî, Nihayetu’l-Muhtaç, I, 468-470).

Ancak göz veya kalp ile îmaya gücü yeten kimse, Allah ile irtibatını koparmamak için namaz kılmak isterse bu son görüşle amel edebilir."


Namaz nasıl kılınır? Sabah, öğle, ikindi, akşam, yatsı namazı kaç rekattır?
HAYAT
Namaz nasıl kılınır? Sabah, öğle, ikindi, akşam, yatsı namazı kaç rekattır?

Sabah namazı nasıl kılınır kaç rekattır?
HAYAT
Sabah namazı nasıl kılınır kaç rekattır?

Öğle namazı nasıl kılınır?
HAYAT
Öğle namazı nasıl kılınır?

İkindi namazı nasıl kılınır, kaç rekattır?
HAYAT
İkindi namazı nasıl kılınır, kaç rekattır?

Akşam namazı nasıl kılınır, kaç rekattır?
HAYAT
Akşam namazı nasıl kılınır, kaç rekattır?

Yatsı namazı nasıl kılınır, kaç rekattır?
HAYAT
Yatsı namazı nasıl kılınır, kaç rekattır?

Faziletli, okunacak ve ezberlenecek sureler, dualar

Fatiha Suresi

Ayetel Kürsi

Kehf Suresi

İnşirah Suresi

Fetih Suresi

Sübhaneke Duası

Yasin Suresi

Nazar Duası

Salavat Duası

Abone Ol Google News
İdari izinli sayılacaklar

İdari izinli sayılacaklar

Ankara Valiliğinden 'kamuda esnek mesai' kararı.
Eldivensiz kalabiliriz

Eldivensiz kalabiliriz

Talep arttı, sıkıntı yaşandı: Dikkat çeken uyarı yapıldı.
G20 ülkeleri arasında Çin dışında daralma yaşamayan yok: Türkiye kaçıncı sırada?

Türk futbolunda <br>bir ilk

Türk futbolunda
bir ilk

Süper Lig ekibinin yarısı İsviçrelilere satılıyor.
100 bin<br>bina taşınacak

100 bin
bina taşınacak

18 ilde 80'i aşkın ilçe risk altında..
Yeni bir<br>dönem olacak

Yeni bir
dönem olacak

​Adalet Bakanı Gül'den yeni adli yıl açılışında önemli açıklama.

Mısır halkına<br>teşekkürler

Mısır halkına
teşekkürler

​Areda Survey'in Mısır halkına yönelik anketinde çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı.

​TSK kritik hedefleri TRLG-230 ile vuracak.
Muhtemel üç rakip

Muhtemel üç rakip

​Galatasaray'ın ön eleme turundaki rakibi bugün belli oluyor.
İki ay daha uzatıldı

İki ay daha uzatıldı

​Milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiriyor.
Yoğun bakımda

Yoğun bakımda

TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil koronavirüse yakalanmıştı.

​Trabzonspor aradığı 10 numarayı Brezilya'da buldu.
Kaza kurşunu

Kaza kurşunu

​Arkadaşının silahından çıkan kurşunla hayatını kaybetti.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.