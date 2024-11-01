İslam’da sağlık ve güvenlik her şeyin önünde gelir ve ibadetlerde kolaylık sağlanması esastır. Hamilelik, bir kadının fiziksel ve duygusal olarak birçok değişiklik yaşadığı özel bir dönemdir. Bu dönemde, özellikle ileri aylarda, bazı hareketlerin yapılması zorlaşabilir. Namaz kılmak ise her Müslümanın vazifesi olduğu için, hamile kadınlar da bu ibadeti yerine getirmek isterler. Ancak hamilelik sürecinde ortaya çıkan bazı rahatsızlıklar, namaz kılma şekillerinde değişiklik gerektirebilir.