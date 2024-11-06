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Kadınlar erkeklere namaz kıldırabilir mi?

Kadınlar erkeklere namaz kıldırabilir mi?

14:036/11/2024, Çarşamba
G: 6/11/2024, Çarşamba
Yeni Şafak
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Kadınlar erkeklere imamlık yapabilir mi?
Kadınlar erkeklere imamlık yapabilir mi?

Ergenlik (bulûğ) yaşına ve belli bir aklî olgunluk düzeyine gelmiş her müslümanın namaz kılması farz-ı ayındır. Kadınlar erkeklere imamlık yapabilir mi? sorusunun cevabı bazı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Haberimizde Diyanetin "Kadınlar erkeklere namaz kıldırabilir mi?" sorusuna cevabını bulabilirsiniz.

Namaz, Müslümanların manevi arınmasına ve Allah'a yakınlaşmasına vesile olur. Gün içinde belirli vakitlerde kılınması, insanı Allah'ı anmaya yönlendirir ve günlük hayatta kalma disiplinini sağlar.

Kadınlar erkeklere namaz kıldırabilir mi?

İslam'ın 5 şartından biri de
tır. Ergenlik (bulûğ) yaşına ve belli bir aklî olgunluk düzeyine gelmiş her müslümanın namaz kılması farz-ı ayındır.
Peki kadınlar erkeklere namaz kıldırabilir mi? İşte Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığının yanıtı:
"Kadının erkeklere namaz kıldırması, bütün mezheplere göre caiz değildir
(İbn Kudâme, el-Muğnî, III, 32-33; İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, II, 306, 321; Cezîrî, el-Mezâhibü’l-erbe‘a, I, 372).
Hz. Peygamberin (s.a.s.) Ümmü Varaka’ya kendi ev halkına namaz kıldırabileceği yönünde verdiği izin
(Ebû Dâvûd, Salât, 62; Beyhakî, es-Sünenü’l-kübrâ, I, 597)
, sadece ona özel bir uygulama olarak değerlendirilmiştir.
Diğer bazı yorumlara göre ise Hz. Peygamberin (s.a.s.) bu izni, o evdeki veya mahalledeki kadınlara namaz kıldırabileceğini ifade etmektedir.
Hz. Peygamberin (s.a.s.)
“Dikkat edin! Hiçbir kadın erkeğe imam olmasın.”
(İbn Mâce, İkâmetü’s-Salât, 78; Beyhakî, es-Sünenü’l-kübrâ, III, 128) şeklindeki buyruğu da bunu göstermektedir.

Nitekim Asr-ı saadet de dâhil olmak üzere tarihî süreç içinde bunun bir başka örneği de görülmemiştir. Bunu caiz görmek, dinde olmayan bir şeyi dine sokmaktır ki buna bid’at denilir. Hz. Peygamber (s.a.s.) bid’atın dalalet olduğunu haber vermiştir (Müslim, Cumua, 867; Ebû Dâvûd, Sünen, 6)."

#Namaz
#Diyanet
#İmam

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